Советский и грузинский композитор Гия Канчели похоронен в Дидубийском пантеоне в столице Грузии. Попрощаться с автором музыки к фильму «Кин-дза-дза» пришли несколько тысяч человек.
Гражданская панихида прошла в театре имени Шота Руставели. Канчели умер 2 октября после продолжительной болезни. Ему было 84 года, передаёт
Композитор родился в 1935 году в Тбилиси в семье заслуженного врача Грузии. Он окончил музыкальную школу, а затем Тбилисскую консерваторию. Там он преподавал с 1970 года. Канчели стал автором музыки к множеству советских фильмов. Самые известные из них — «Мимино», «Кин-дза-дза», «Житие Дон Кихота и Санчо».
4 октября стало известно о смерти звезды популярного ситкома «Джулия» Дайан Кэрролл, писал News.ru.
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