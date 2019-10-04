https://static.news.ru/photo/beb77806-e76a-11e9-87aa-fa163e074e61_660.jpg Гия Канчели (слева) Фото: George Mel/Wikimedia Commons

Советский и грузинский композитор Гия Канчели похоронен в Дидубийском пантеоне в столице Грузии. Попрощаться с автором музыки к фильму «Кин-дза-дза» пришли несколько тысяч человек.

Гражданская панихида прошла в театре имени Шота Руставели. Канчели умер 2 октября после продолжительной болезни. Ему было 84 года, передаёт РИА Новости .

Композитор родился в 1935 году в Тбилиси в семье заслуженного врача Грузии. Он окончил музыкальную школу, а затем Тбилисскую консерваторию. Там он преподавал с 1970 года. Канчели стал автором музыки к множеству советских фильмов. Самые известные из них — «Мимино», «Кин-дза-дза», «Житие Дон Кихота и Санчо».

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