https://static.news.ru/photo/787d4fcc-e6d0-11e9-a18d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cheriss May/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В США скончалась актриса Дайан Кэрролл. Ей было 84 года.

Артистка долгое время боролась с раком, однако безуспешно, сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на её дочь.

Кэрролл стала известна благодаря ситкому «Джулия» (Julia, 1968–1971), ставшему прорывом для своего времени, так как в нём впервые исполнила главную роль афроамериканка.

Ранее News.ru писал о том, что американский актёр Арон Айзенберг, игравший владельца бара Фаренгу Нога в сериале 90-х годов «Звёздный путь: Глубокий космос 9», скончался в возрасте 50 лет.