В США скончалась актриса Дайан Кэрролл. Ей было 84 года.
Артистка долгое время боролась с раком, однако безуспешно, сообщило агентство
Кэрролл стала известна благодаря ситкому «Джулия» (Julia, 1968–1971), ставшему прорывом для своего времени, так как в нём впервые исполнила главную роль афроамериканка.
Ранее News.ru писал о том, что американский актёр Арон Айзенберг, игравший владельца бара Фаренгу Нога в сериале 90-х годов «Звёздный путь: Глубокий космос 9», скончался в возрасте 50 лет.
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