Народ против царя: как москвичи проиграли битву с памятником Петру Первому 25 лет назад в столице с разрешения Юрия Лужкова был установлен скандальный 98-метровый памятник Петру Великому на Москве-реке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Памятник Петру I

Ровно 25 лет назад, 5 сентября 1997 года в Москве появился один из самых известных и спорных памятников Москвы, 98-метровый монумент Петру I работы народного художника СССР, скульптора Зураба Церетели. За четверть века его несколько раз пытались снести, скульптора обвиняли в подлоге, а тогдашнего мэра столицы Юрия Лужкова — в неуместном расположении. К юбилею одного из самых больших памятников в мире NEWS.ru рассказывает историю скандального монумента.

История создания гиганта из бронзы и стали

Сегодня Зураб Церетели — один из самых известных из современных отечественных скульпторов. Его работы находятся в Бразилии, Великобритании, Испании, США, Франции и Японии. 25 лет назад имя художника стало известно если не каждому россиянину, то точно каждому москвичу. Поводом к повышенному вниманию послужила его скульптурная композиция, посвященная первому русскому императору.

Памятник Петру Великому, установленный «в ознаменование 300-летия российского флота», появился на искусственном острове у Берсеневской набережной на разделе Москвы-реки и Водоотводного канала в 1997 году. За год до этого постановление о сооружении памятника подписал мэр города Юрий Лужков. Проект был утвержден художественным советом Москомархитектуры и комитетом по культуре правительства Москвы, а позже одобрен президиумом Российской академии художеств.

Фото: Виталий Созинов/ИТАР-ТАСС Памятник Петру Первому в Москве, 1997 год

Всего за год Зураб Церетели создал 98-метровую работу, о которой говорят до сих пор. Монумент представляет собой 18-метровую фигуру императора Петра I, который стоит на палубе корабля и держит в одной руке свиток, а другой — штурвал. Из-за сложного каркаса из нержавеющей стали и бронзы скульптурная композиция весит более 2000 тонн. Памятник Петру Великому на Москве-реке стал одним из самых высоких в России и в мире. Ему уступает даже статуя Свободы в Нью-Йорке.

Первоначально планировалось, что на монументе появится смотровая площадка. Однако от этой идеи пришлось отказаться после того, как частично смонтированный монумент в июле 1997 года заминировали леворадикальные экстремисты из организации «Реввоенсовет». В 2002 году участников акции приговорили к различным срокам заключения по ряду преступлений террористической направленности.

Скульптурную композицию монтировали 120 человек. После открытия памятника Церетели получил прозвище «придворного скульптора Лужкова», а горожане — повод для издевок и насмешек над «каменным гостем» Москвы.

Копия памятника Колумбу, запоздалое посвящение ВМФ и ляпы в деталях

Памятник сразу же вызвал бурную реакцию общественности и архитекторов. В том же году журнал «Столица» во главе с главным редактором Сергеем Мостовщиковым выпустил серию публикаций против установки монумента. Апофеозом стала акция под лозунгом «Вас здесь не стояло» по сбору подписей за демонтаж Петра.

Журнал, ссылаясь на мнения москвичей, объяснял свою позицию недовольством гигантскими размерами памятника и неудачно выбранным для него местом.

В 1997 году люди только привыкали к тому, что их мнение что-то значит. В советский период памятники появлялись очень редко, их обсуждали просто в парадигме — есть и хорошо. А тут действительно люди были довольны, что к ним прислушиваются, что выходят газетные статьи, и их мнение — своеобразная четвертая власть, — рассказал NEWS.ru историк и москвовед Павел Гнилорыбов.

Согласно данным опросов ФОМ и ВЦИОМа, почти 100-метровый памятник не понравился половине москвичей. В городе неоднократно проходили митинги, которые в конечном итоге вынудили Юрия Лужкова создать специальную общественную комиссию для решения дальнейшей судьбы монумента. Тогда 13 из 16 ее членов проголосовали за сохранение памятника, и Петра Великого ненадолго оставили в покое.

Фото: Людмила Пахомова/Фотохроника ТАСС 26 марта 1997 г. Уличное голосование, выявляющее отношение москвичей к демонтажу памятника Петру I, созданного на Крымской набережной по проекту скульптора Зураба Церетели

Казалось бы, за 10 лет люди должны были привыкнуть к памятнику, однако в 2007 году появился проект, авторы которого предлагали накрыть монумент стеклянным кожухом. Когда идея провалилась, активисты объявили сбор средств на демонтаж Петра. Но получилось найти не более 100 тысяч рублей.

В 2008 году скульптура заняла десятую позицию в списке самых уродливых сооружений мира по версии сайта «Виртуальный турист». В 2010 году ее снова предложили перенести. К тому времени у людей накопилась масса новых претензий к монументу. Например, активно муссировался слух о том, что изначально Петр Первый был памятником Христофору Колумбу, проект которого якобы завалялся в недрах мастерской Церетели. Говорили, будто скульптор пытался реализовать этот проект сначала в странах Латинской Америки, затем в США, но, не найдя поддержки, сделал из Колумба Петра и представил проект Москве.

Спустя много лет скульптор опроверг слухи и доказал, что создал оба памятника: монумент Петру I установлен в Москве, а Колумбу — в Пуэрто-Рико.

Это изначально было враньем, и мне очень жаль тех людей, которые до сих пор озвучивают эту версию. У меня в галерее, на Пречистенке, 21, есть модели обоих памятников — и Петру, и Колумбу, который установлен в Пуэрто-Рико. В них есть сходство — как одна идея открывателей новых миров, новых возможностей, и они оба на пьедесталах-кораблях. Вот и всё сходство, — признавался Церетели.

Вторая претензия относилась к официальному названию монумента «В ознаменование 300-летия российского флота». На открытии власти и скульптор объявили, что памятник станет подарком морякам к юбилею. Однако памятная дата отмечалась ВМФ годом раньше.

Кроме того, ещё в 1995 году моряки в письме за подписью врио главнокомандующего ВМФ адмирала Селиванова просили российское правительство и лично Виктора Черномырдина установить в честь праздника в Москве совершенно другой памятник по эскизу Льва Кербеля. Но бумага затерялась, время прошло, и Церетели всё равно посвятил свою работу флоту и флотоводцу Петру.

Фото: Галина Кмит/РИА Новости Народный художник РФ Зураб Церетели

Третья претензия касалась деталей костюма императора. Москвичей возмутило, что Петр Великий одет не в традиционный военный мундир, а в облачение римского императора. На все упреки Церетели всякий раз отвечал, что недовольство его памятником носит заказной характер с целью дискредитировать самого художника и Юрия Лужкова.

Люди часто ругают памятники. Мои работы тоже осуждают, но не всегда понятно, по какой именно причине. Я не слушаю мнения людей, которые не имеют отношения к скульптуре. Никто же не будет прислушиваться ко мнению скульптора, когда тот будет критиковать чей-то танец или пение. У каждого своя профессия. Зураб Церетели — талантливейший скульптор. Просто посмотрите, сколько людей фотографируются каждый день на фоне его Петра Великого. За 25 лет памятник стал частью города, что бы кто ни говорил, — отметил в беседе с NEWS.ru создатель памятника князю Владимиру и Михаилу Калашникову скульптор Салават Щербаков.

По мнению Павла Гнилорыбова, расположение памятника Церетели действительно неудачное, а «наиболее подходящее место для Петра — это „Москва-Сити“».

Еще остались старые переулки Замоскворечья и Бабьегородские переулки, в которых действительно царит дух XIX века. А эта новая точка притяжения даже за 25 и 50 лет не станет своей для города. Люди будут иронизировать, зубоскалить. А фотографировать памятник будут только туристы, приехавшие в столицу первый раз, — утверждает историк.

Впрочем, туристы тоже расходятся во мнениях. Одни восхищаются величием грандиозного монумента, другие же называют его «несуразным, уродливым символом Москвы».

Любимая скульптура Церетели

Если споры о художественных достоинствах памятника императору со временем поутихли, то уместность его установки именно в столице вызывает вопросы у ряда экспертов и сейчас. Они считают, что Петр I прохладно относился к Москве.

Однако историк Павел Гнилорыбов не согласился с этим мнением. По его словам, «Петр I любил Москву, но странною любовью».

Нельзя сказать, что Петр не любил Москву. Он не любил ее центрально часть, а именно Кремль, с которым у него связаны травматичные воспоминания детства. Когда ему было 10 лет, здесь растерзали его близких родственников (в ходе стрелецкого бунта. — NEWS.ru). Ныне они похоронены в Высоко-Петровском монастыре. Но Петр очень хорошо относился к Москве и ее окрестностям, много ездил по монастырям, устраивал потешные походы на Воробьевых горах, в Коломенском. Нельзя найти какую-то локацию рядом с Москвой, где Петр не отметился. Поэтому естественно, что какой-то памятник Петру должен быть, — считает Гнилорыбов.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости Памятник «В ознаменование 300-летия российского флота» (скульптор Зураб Церетели) в Москве

Скульптор Александр Рукавишников, автор памятников Юрию Никулину у Цирка на Цветном бульваре, Муслиму Магомоеву, Льву Яшину, отметил в разговоре с NEWS.ru, что любой монумент «должен напоминать знак». По его словам, в скульптуре вообще нет понятия «красиво и не красиво».

Скульптура — очень сложный вид искусства. Не просто дядьки на тумбах. Она должна напоминать знак. Художник обязан его нащупать, иначе скульптура получится вялой. Но к сожалению, люди не всегда видят этот знак, а порой место действительно может размыть задумку скульптора, — отметил Рукавишников.

Эпопея с борьбой москвичей против памятника Петру Великому закончилась в 2010 году, когда после отставки мэра Москвы Юрия Лужкова ему на смену пришел Сергей Собянин. Тогда монумент Петру предложили перенести в Санкт-Петербург. Но Северная столица от подарка отказалась, сославшись на наличие другого памятника императору работы того же Церетели.

Сам скульптор называет памятник Петру I в Москве одной из своих любимых работ. Несмотря ни на что, монумент остается популярным у туристов: скандальная слава обеспечивает постоянный поток гостей столицы к нему и 25 лет спустя.