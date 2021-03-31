Найдена неизвестная советская экранизация «Властелина колец»

Считавшийся ранее утерянным советский телеспектакль по мотивам первой части трилогии Джона Р. Р. Толкина «Властелин колец» опубликовал «Пятый канал».
Экранизация в двух частях была снята на студии Ленинградского телевидения в 1991 году. В качестве режиссёра и автора сценария выступила Наталья Серебрякова. Роль Фродо исполнил актёр Валерий Дьяченко. Также в спектакле были заняты Георгий Штиль (Бильбо), Андрей Тенетенко (Арагорн), Виктор Костецкий (Гэндальф) и Елена Соловей (Галадриэль).
Советская экранизация опередила известный фильм Питера Джексона на десять лет и в ней удалось сохранить многие важные для сюжета ходы.