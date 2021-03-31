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Найдена неизвестная советская экранизация «Властелина колец»

02:15, 01 апреля 2021
Фото: Фото: kinopoisk.ru

Считавшийся ранее утерянным советский телеспектакль по мотивам первой части трилогии Джона Р. Р. Толкина «Властелин колец» опубликовал «Пятый канал».

Экранизация в двух частях была снята на студии Ленинградского телевидения в 1991 году. В качестве режиссёра и автора сценария выступила Наталья Серебрякова. Роль Фродо исполнил актёр Валерий Дьяченко. Также в спектакле были заняты Георгий Штиль (Бильбо), Андрей Тенетенко (Арагорн), Виктор Костецкий (Гэндальф) и Елена Соловей (Галадриэль).

Советская экранизация опередила известный фильм Питера Джексона на десять лет и в ней удалось сохранить многие важные для сюжета ходы.

Ранее NEWS.ru писал, что Netflix планирует выпустить аниме-сериал по мотивам «Терминатора».

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