Найдена неизвестная советская экранизация «Властелина колец»

https://static.news.ru/photo/f4fe5070-9276-11eb-9c68-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: kinopoisk.ru

Считавшийся ранее утерянным советский телеспектакль по мотивам первой части трилогии Джона Р. Р. Толкина «Властелин колец» опубликовал «Пятый канал».

Экранизация в двух частях была снята на студии Ленинградского телевидения в 1991 году. В качестве режиссёра и автора сценария выступила Наталья Серебрякова. Роль Фродо исполнил актёр Валерий Дьяченко. Также в спектакле были заняты Георгий Штиль (Бильбо), Андрей Тенетенко (Арагорн), Виктор Костецкий (Гэндальф) и Елена Соловей (Галадриэль).

Советская экранизация опередила известный фильм Питера Джексона на десять лет и в ней удалось сохранить многие важные для сюжета ходы.

Ранее NEWS.ru писал, что Netflix планирует выпустить аниме-сериал по мотивам «Терминатора».