Началось прощание с Иваном Краско

В Санкт-Петербургском академическом драмтеатре имени В. Ф. Комиссаржевской началось прощание с актером Иваном Краско, передает корреспондент NEWS.ru. Мероприятие продлится до 11:30 по московскому времени.

Сыгравший в фильмах «Принц и нищий», «Сын полка» и «Тарас Бульба» умер на 95-м году жизни. NEWS.ru ведет онлайн-трансляцию с церемонии прощания с артистом. Отпевание пройдет в 13:30 на Комаровском мемориальном кладбище. Похороны ожидаются в 14:00 в том же месте.

Ян Александрович-Краско, актер, старший внук Ивана Краско, не приедет на похороны артиста. По словам источника, он физически не сможет добраться до России из-за нестабильной ситуации в мире. Сейчас внук проживает в Варшаве, служит артистом в одном из местных театров.

Ранее бывшая жена Краско Наталья Вяль рассказала, что их сыновья Федор и Иван провели последнее лето с отцом. Она отметила, что артист тяжело переживал потерю зрения и отсутствие ролей в кино. В апреле 2025 года Краско продолжал играть в театре, но вскоре попал в больницу.