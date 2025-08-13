Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 10:08

Началось прощание с Иваном Краско

В драмтеатре имени Комиссаржевской началось прощание с актером Краско

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербургском академическом драмтеатре имени В. Ф. Комиссаржевской началось прощание с актером Иваном Краско, передает корреспондент NEWS.ru. Мероприятие продлится до 11:30 по московскому времени.

Сыгравший в фильмах «Принц и нищий», «Сын полка» и «Тарас Бульба» умер на 95-м году жизни. NEWS.ru ведет онлайн-трансляцию с церемонии прощания с артистом. Отпевание пройдет в 13:30 на Комаровском мемориальном кладбище. Похороны ожидаются в 14:00 в том же месте.

Ян Александрович-Краско, актер, старший внук Ивана Краско, не приедет на похороны артиста. По словам источника, он физически не сможет добраться до России из-за нестабильной ситуации в мире. Сейчас внук проживает в Варшаве, служит артистом в одном из местных театров.

Ранее бывшая жена Краско Наталья Вяль рассказала, что их сыновья Федор и Иван провели последнее лето с отцом. Она отметила, что артист тяжело переживал потерю зрения и отсутствие ролей в кино. В апреле 2025 года Краско продолжал играть в театре, но вскоре попал в больницу.

Санкт-Петербург
Иван Краско
церемонии прощания
актеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Оставить пятно на белом халате: как пожаловаться на врача?
Краматорск и Славянск скоро падут? Что дает ВС РФ прорыв под Добропольем
Пытавшийся перейти в ВСУ юноша хотел убить как можно больше сослуживцев
В России могут ввести штраф за «иранскую тонировку»
Посол Индии в России высказался о Путине
Умер легенда советского спецназа «Альфа»
«Если призовут, я готов пойти»: Краско подготовил прощальный подарок фронту
В России могут ввести ГОСТ на подарки новорожденным
Россиянин хотел заключить контракт на участие в СВО ради помощи ВСУ
Медведчук оценил попытки «протолкнуть» Зеленского на саммит на Аляске
Ачичук — узбекский салат из помидоров и лука, который сведет вас с ума
Дизайнер Лебедев стал отцом в 11-й раз
Названа главная страна-провокатор боевых действий на Украине
Дочь всемирной поп-звезды может представить США на «Интервидении»
Началось прощание с Иваном Краско
Как выбрать соковыжималку: полный гид
«Испорченный телефон»: депутат Шеремет высказался о встрече Путина и Трампа
Советские маринованные огурцы «Глобус» — вкус детства в каждой банке!
Дачников предупредили об опасности просроченных закруток
В США жестко ответили на заявление Зеленского перед саммитом на Аляске
Дальше
Самое популярное
Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов
Общество

Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Общество

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Перестройка: как это было и чем закончилось
История

Перестройка: как это было и чем закончилось

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.