На Украине умер актер из сериала «Ликвидация» В Одессе умер актер из сериала «Ликвидация» Михаил Дроботов

Фото: Социальные сети

Советский и украинский актер театра, кино и телевидения Михаил Дроботов скончался в Одессе. Ему было 64 года. Об этом в социальных сетях сообщили коллеги артиста. Российскому зрителю он наиболее известен по роли в сериале «Ликвидация».

Наш дорогой друг и любимый партнер Капитоныч. Театр получил эту страшную весть, в которую не хочется верить, — написала актриса Одесского областного академического драматического театра Елена Ященко.

Причина смерти актера не указывается.

Отмечается, что Дроботов скончался еще 6 января, но информация об этом стала распространяться только сейчас.

Михаил Дроботов служил в Одесском русском драматическом театре имени Иванова, занимал должность режиссера одесского Театра на Чайной. Актер неоднократно участвовал в российско-украинских кинопроектах — «Ликвидация», «Сонька Золотая Ручка», «Шулер», «Следствие любви» и других.

10 января стало известно о том, что советская и российская сценаристка, профессор Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК) Наталья Рязанцева скончалась на 85-м году жизни. Причина смерти не называется.

8 января в возрасте 65 лет скончался российский писатель, сценарист и драматург Алексей Слаповский. По словам кинорежиссера Алексея Рудакова, накануне артиста доставили в реанимацию Московского городского центра пульмонологии в тяжелом состоянии с 75-процентным поражением легких.