На съёмках фильма с Сергеем Безруковым декорацией убило человека

Монтажник погиб во время съёмок фильма «Нюрнберг» в Москве, передаёт телеканал РЕН ТВ. По информации журналистов, человека убило декорацией на киностудии «Мосфильм». Ему было 55 лет.
Потерпевший
«Нюрнберг» — картина режиссёра Николая Лебедева о главном судебном процессе XX века. В главных ролях — Сергей Безруков, Евгений Миронов, Игорь Петренко. Производство запланировано в РФ, а также в Чехии, Германии, Бельгии.
Ранее сообщалось, что в Москве 30-летний мужчина пострадал в результате падения дерева, поваленного шквалистым ветром. Он госпитализировали. ЧП произошло на Новогиреевской улице. Дерево рухнуло на мужчину, когда он сидел на скамейке. Выбраться из-под него пострадавший смог только с помощью сотрудников МЧС