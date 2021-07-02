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На съёмках фильма с Сергеем Безруковым декорацией убило человека

15:14, 02 июля 2021
Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru
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Монтажник погиб во время съёмок фильма «Нюрнберг» в Москве, передаёт телеканал РЕН ТВ. По информации журналистов, человека убило декорацией на киностудии «Мосфильм». Ему было 55 лет.

Потерпевший получил перелом позвоночника и ушибы, его госпитализировали, но медикам не удалось спасти пострадавшего и 3 июля он умер. По факту смерти мужчины проводится проверка. Портал StarHit сообщил, что покойного звали Евгений Степанов. По предварительным данным, ЧП произошло 31 мая, когда мужчина устанавливал декорации, но правила безопасности были нарушены и конструкции упали прямо на него, передаёт Telegram-канал Mash.

«Нюрнберг» — картина режиссёра Николая Лебедева о главном судебном процессе XX века. В главных ролях — Сергей Безруков, Евгений Миронов, Игорь Петренко. Производство запланировано в РФ, а также в Чехии, Германии, Бельгии.

Ранее сообщалось, что в Москве 30-летний мужчина пострадал в результате падения дерева, поваленного шквалистым ветром. Он госпитализировали. ЧП произошло на Новогиреевской улице. Дерево рухнуло на мужчину, когда он сидел на скамейке. Выбраться из-под него пострадавший смог только с помощью сотрудников МЧС

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