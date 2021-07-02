На съёмках фильма с Сергеем Безруковым декорацией убило человека

Монтажник погиб во время съёмок фильма «Нюрнберг» в Москве, передаёт телеканал РЕН ТВ. По информации журналистов, человека убило декорацией на киностудии «Мосфильм». Ему было 55 лет.

Потерпевший получил перелом позвоночника и ушибы, его госпитализировали, но медикам не удалось спасти пострадавшего и 3 июля он умер. По факту смерти мужчины проводится проверка. Портал StarHit сообщил , что покойного звали Евгений Степанов. По предварительным данным, ЧП произошло 31 мая, когда мужчина устанавливал декорации, но правила безопасности были нарушены и конструкции упали прямо на него, передаёт Telegram-канал Mash.

«Нюрнберг» — картина режиссёра Николая Лебедева о главном судебном процессе XX века. В главных ролях — Сергей Безруков, Евгений Миронов, Игорь Петренко. Производство запланировано в РФ, а также в Чехии, Германии, Бельгии.

Ранее сообщалось, что в Москве 30-летний мужчина пострадал в результате падения дерева, поваленного шквалистым ветром. Он госпитализировали. ЧП произошло на Новогиреевской улице. Дерево рухнуло на мужчину, когда он сидел на скамейке. Выбраться из-под него пострадавший смог только с помощью сотрудников МЧС