Жителя Москвы травмировало упавшим деревом

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В Москве 30-летний мужчина пострадала в результате падения дерева, поваленного шквалистым ветром. Он госпитализирован. По словам медиков, состояние его здоровья удовлетворительное.

Инцидент произошёл на Новогиреевской улице. Дерево рухнуло на мужчину, когда он сидел на скамейке. Выбраться из-под него пострадавших смог только с помощью сотрудников МЧС, сообщает сайт «Вести.ru».

За минувшие сутки ветер, порывы которого достигали 20 м/c повалил в столице примерно 20 деревьев. В результате были повреждены 10 автомобилей. Городская инфраструктура от непогоды не пострадала. К настоящему времени работы по вывозу поваленных деревьев уже завершены, передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, синоптики пообещали москвичам приход «супервесны» в предстоящие выходные. По словам специалистов, днём воздух будет прогреваться до +11-16 градусов, а по ночам температура не будет опускаться ниже +5 градусов. На следующей неделе, по прогнозам метеорологов, воздух должен прогреться до +20 градусов.