Натяжной потолок ушел в прошлое: эту отделку запросто сделать самому — и красиво, и тепло

Сравнивал гипсокартон и натяжной потолок. Первый — месяц работы, второй — огромная смета за светильники. Выбрал третий путь: натуральное дерево, которое монтируется в разы быстрее и дешевле.

Вся прелесть в скорости и простоте. Одна доска шириной 18,5 см и длиной 6 метров — это почти целый квадратный метр. Крепятся они на специальные скрытые саморезы с буром на конце, которые не раскалывают дерево, а вкручиваются в ребро под углом. Система «шип-паз» обеспечивает идеально ровную поверхность без горбов. Работал один, без помощников, и успевал за день делать по 20-25 квадратных метров. Процесс сводится к нарезке досок по размеру и их поочередному креплению к обрешетке.

Это решение оказалось универсальным: так я отделал абсолютно все помещения, включая санузлы, коридор, спальни и даже подшил лестницу. Дерево потом легко покрывается любым цветом. Мы использовали белую и бежевую пропитку с воском, чтобы сохранить текстуру. Получилось невероятно уютно, тепло и совсем не похоже на стандартные решения. А главное — по деньгам вышло в несколько раз выгоднее, чем самый скромный натяжной потолок.

Ранее также сообщалось о том, какое покрытие выбрать на пол во время ремонта. Если вы хотите экономный, практичный и красивый пол, вам может подойти виниловая плитка. Изучите ее преимущества и делайте взвешенный выбор.