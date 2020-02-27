Стриминговый сервис Netflix опубликовал второй сезон сериала «Видоизменённый углерод» Лаэты Калогридис.
Проект является адаптацией одноименного романа Ричарда Моргана. События происходят в далёком будущем, где человечество победило смерть, научившись переселять сознание из одного тела в другое.
Спустя 250 лет во льдах заключенный возвращается к жизни в новом теле. У него есть один шанс снова обрести свободу, раскрыв запутанное дело об убийстве, —
говоритсяв описании на сайте.
Роль главного героя Такеши Ковача исполнит Энтони Маки, известный по съёмкам в «Мстителях». В первом сезоне персонажа играл шведский актёр Юэль Киннаман.
Как писал NEWS.ru, трейлер проекта появился 11 февраля. Шоу впервые вышло в 2018 году.
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