https://static.news.ru/photo/b57d3584-5969-11ea-99a0-fa163e074e61_660.jpg Кадр из сериала«Видоизменённый углерод» Фото: netflix.com

Стриминговый сервис Netflix опубликовал второй сезон сериала «Видоизменённый углерод» Лаэты Калогридис.

Проект является адаптацией одноименного романа Ричарда Моргана. События происходят в далёком будущем, где человечество победило смерть, научившись переселять сознание из одного тела в другое.

Спустя 250 лет во льдах заключенный возвращается к жизни в новом теле. У него есть один шанс снова обрести свободу, раскрыв запутанное дело об убийстве, — говорится в описании на сайте.

Роль главного героя Такеши Ковача исполнит Энтони Маки, известный по съёмкам в «Мстителях». В первом сезоне персонажа играл шведский актёр Юэль Киннаман.

Как писал NEWS.ru, трейлер проекта появился 11 февраля. Шоу впервые вышло в 2018 году.