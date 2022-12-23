На 92-м году жизни скончался известный российский художник Умер известный российский художник Виктор Умнов

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Виктор Умнов

На 92-м году жизни скончался известный российский художник, график Виктор Умнов, пишут «Известия». Его тело нашли 23 декабря в столичной квартире, расположенной на улице Бакинских Комиссаров. О причинах смерти не сообщается.

Умнов был членом Союза художников СССР, а также работал в Мастерской рекламно-прикладной и промышленной графики. Работы художника находятся в собраниях Третьяковской галереи, Русского музея и других музеев крупнейших городов России, а также в частных коллекциях по всему миру.

20 декабря умер гитарист рок-группы «Танцы минус» Антон Хабибуллин в реанимации в одной из московских больниц, сообщил основатель группы Вячеслав Петкун. Хабибуллин стал участником коллектива в 2006 году.

Группа была создана в 1995 году в Санкт-Петербурге. За это время она выпустила десятки синглов, среди которых «Цветут цветы», «Город», «10 капель», а также «Половинка».

В конце ноября в центре Москвы на Ростовской набережной в квартире была найдена мертвой актриса Театра Луны Наталия Стешенко (Семаго). Смерть артистки подтвердили в Театре Луны. По словам администратора театра, женщине стало плохо, ей вызвали скорую, но она скоропостижно скончалась.