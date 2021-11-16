Музыкант Наджиев поддержал слова Шукшиной о «вирусе бескультурья»

Певец Игорь Наджиев поддержал слова Марии Шукшиной о «вирусе бескультурья» в России. По мнению музыканта, для современных детей главное — купить смартфон и выложить видео в TikTok. Об этом пишет «Слово и Дело».

Это когда известные блогеры не знают, кто написал «Отцы и дети» или фамилию Джугашвили. Детям главное — купить смартфон, выкладывать себя в TikTok, стать популярным, не учиться, не работать. А зачем, если можно сразу стать богатым и счастливым? — высказался Наджиев о «вирусе бескультурья».

По его мнению, стать богатыми и счастливыми смогут в основном те, кому повезло и кто «родился с милым личиком». Тем не менее Наджиев подчеркнул, что многим известным личностям, которыми «любуются» россияне, пришлось многим пожертвовать ради достижения своих целей.

Он отметил, что сейчас понятие популярности изменилось: по словам Наджиева, во времена СССР «во главу угла ставился талант», а сейчас он особо и не нужен. Наджиев заверил, что для победы над «вирусом бескультурья» россиянам стоит вспомнить о знаменитых талантливых людях России, например о Евгении Мартынове.

Наступят времена, когда Олечка Бузова покажется нам Аллой Пугачёвой. Настолько всё непрофессионально — не изнутри, не через себя, поверхностно, — предсказал Наджиев.

Ранее народный артист России Александр Панкратов-Чёрный в беседе с NEWS.ru поддержал слова Марии Шукшиной о «вирусе бескультурья». По его мнению, культура — это «кислород духовности человеческой».