Панкратов-Чёрный поддержал слова Шукшиной о кризисе культуры

Народный артист РФ Александр Панкратов-Чёрный поддержал заявление актрисы Марии Шукшиной о том, что Россию поразил «вирус бескультурья». В беседе с NEWS.ru он назвал культуру «кислородом духовности человеческой», в неё должны прийти нравственные люди.

Машу Шукшину я поздравляю с орденом. Она правильно сказала. Я с этим абсолютно согласен. Народ довели до отчаяния, и он заинтересован только в том, чтобы согреться-подогреться и нажиться, и побольше денег хапать, поэтому духовные и нравственные ценности отодвигаются на второй план, — заявил артист.

По словам актёра, в культуру нужно меньше пускать людей, которые на первый план ставят низменные, рефлекторные интересы. Искусство подменяется совершенно другим, считает Панкратов-Чёрный. Актёр пояснил, что не знает, как улучшить эту ситуацию, но посоветовал правильно воспитывать детей и объяснять им, что такое хорошо и что такое плохо.

В культуру должны прийти нравственные люди, ценящие настоящее, подлинное искусство, а не подмену этого. Свою бездарность и бездуховность они стараются называть достижениями и новым словом в искусстве, потому что бездарны сами и ничего другого создать не могут, — подчеркнул Панкратов-Чёрный.

Актёр посетовал, что большое число молодёжи заканчивают режиссёрские курсы, но 90% находятся без работы, в кино лезут «какие-то странные персонажи без образования, а результат мы видим».

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин вручил государственные награды знаменитым деятелям культуры. Среди них медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени была награждена Шукшина.

В своей речи артистка заявила о катастрофе в культуре, которую поразил «вирус бескультурья». Она подчеркнула, что от него никто не умирает, но он выкашивает целое поколение. Шукшина считает, что в обществе есть запрос на духовность и нравственность, а игнорировать его — это преступление перед людьми.