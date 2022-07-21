Муж Русланы Писанки назвал причину смерти актрисы Муж Русланы Писанки назвал онкологию причиной смерти актрисы

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Муж украинской актрисы Русланы Писанки Игорь Исаков сообщил, что причиной смерти его жены стало онкологическое заболевание. Его слова приводит «Московский Комсомолец». Ранее сообщалось, что актриса умерла после «тяжёлой болезни», однако точный диагноз не указывался.

У Руси был рак, к сожалению, агрессивная форма и немного запущен, — сообщил Исаков.

По словам мужчины, актриса боролась со своим заболеванием так, как он сам «не смог бы даже наполовину», однако «иммунитет не выдержал».

Украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка скончалась 19 июля на 57-м году жизни в Германии. Туда она перебралась после начала специальной операции на Украине. В одной из немецких клиник ей был поставлен неутешительный диагноз, однако точная причина смерти не называлась.