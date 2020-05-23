Мураками попросил не сравнивать с войной борьбу с COVID-19

https://static.news.ru/photo/fac0e0c8-9cc6-11ea-9814-fa163e074e61_660.jpg Харуки Мураками Фото: AP/ТАСС

Японский писатель Харуки Мураками высказался против сравнения борьбы с коронавирусом с войной. По его мнению, подобная метафора в корне неверна.

Борьба с вирусом — это экзамен для нас, насколько мы сможем, собрав свою мудрость, сотрудничать друг с другом... Это не битва для того, чтобы убить друг друга, это борьба разума за то, чтобы сберечь жизни. Здесь не нужна вражда и ненависть. Поэтому я не хочу, чтобы это сравнивали с войной, — сказал он в своей передаче на радио Tokyo-FM.

Мураками также отметил, что мир сегодня особенно остро нуждается в любви. По его словам, даже если всем хватит защитных масок и вакцины, но будет дефицит любви, мир по окончании пандемии станет «очень холодным и скучным».

Писатель рассказал слушателям о переменах, которые произошли в его жизни в связи с пандемией. В частности, отметил, что после 20-летнего перерыва вновь стал писать перьевой ручкой.

Попробуйте создать список маленьких изменений в своей жизни. Может быть, станут видны и большие перемены, — предложил он аудитории.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Японии готовятся ко второй волне коронавируса. По мнению руководства страны, она неизбежна. При этом в правительстве заверили, что сделают всё возможное для минимизации её последствий.