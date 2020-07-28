Московская консерватория возобновит концерты с публикой 17 августа

https://static.news.ru/photo/3a210618-d0ec-11ea-9a58-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московская консерватория имени Чайковского с 17 августа возобновляет концерты со слушателями.

Первым планируется проведение XVI международного фестиваля «Собираем друзей». Он пройдёт в двух форматах: состоятся четыре открытых концерта и четыре трансляции. Как уточнила художественный руководитель фестиваля Маргарита Каратыгина, цель мероприятия заключается в том, чтобы продемонстрировать роль музыки в жизни человека, передаёт «Москва 24».

Форум стартует 17 августа с выступления исполнительницы на народном китайском инструменте гуцине Анастасии Новосёловой. Кроме того, выступят выпускницы Московской консерватории и ученицы профессоров Тяньцзиньской консерватории Ли Фэнъюнь и Ван Цзяньсинь.

Ожидается, что концерты фестиваля в Москве пройдут с соблюдением всех мер безопасности.

Ранее Московская консерватория имени Чайковского объявила о возобновлении с 14 июня прямых эфиров концертов без публики в зрительном зале. Решение о трансляциях онлайн-выступлений было принято после запрета массовых мероприятий в середине марта. На сцене консерватории без публики уже выступили знаменитые музыканты Юрий Башмет, Николай Луганский, Даниил Крамер и солисты камерного оркестра «Виртуозы Москвы», писал NEWS.ru.