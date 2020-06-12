Московская консерватория возобновит прямые трансляции без зрителей

https://static.news.ru/photo/d9b86526-aca3-11ea-ba72-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московская консерватория им. П. И. Чайковского объявила о возобновлении с 14 июня прямых эфиров концертов без публики в зрительном зале. Решение о трансляциях онлайн-выступлений было принято после запрета массовых мероприятий в середине марта. На сцене консерватории без публики уже выступили знаменитые музыканты Юрий Башмет, Николай Луганский, Даниил Крамер и солисты камерного оркестра «Виртуозы Москвы».

Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского возобновляет прямые эфиры концертов без публики в рамках фестиваля «Московская консерватория — онлайн», — говорится в сообщении консерватории.

В первом концерте, посвящённом основателю Московской консерватории Николаю Рубинштейну, выступят профессор, декан фортепианного факультета Андрей Писарев, трубач Владислав Лаврик, пианист Яков Кацнельсон и «Московское трио» в составе Александра Бондурянского (фортепиано), Владимира Иванова (скрипка), Михаила Уткина (виолончель).

Трансляция начнётся 14 июня в 19:00 на сайте консерватории, а также на портале и YouTube-канале телевидения Московской консерватории.

Как писал NEWS.ru, жители Москвы за период режима изоляции, введённого в связи с пандемией коронавируса, сдали 25% билетов, купленных в театры и другие учреждения культуры. Руководитель департамента культуры города Александр Кибовский заявил, что московская аудитория проявила лояльность и не стала поддаваться панике. Он также напомнил, что в столице с 9 июня разрешено проводить репетиции театральных коллективов, отметив, что при этом рекомендуется собираться группами не более 10 человек.

Ранее директора российских театров выступили против рассадки зрителей в шахматном порядке, которую предложили в Министерстве культуры. Согласно инициативе, такое расположение людей в зале поможет обезопасить всех от заражения коронавирусом.