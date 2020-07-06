Утром 6 июля в Риме скончался итальянский композитор Эннио Морриконе. Ему был 91 год.

За свою карьеру он сочинил музыку к более чем 400 фильмам. Артист дважды стал обладателем премии «Оскар», и трижды — «Золотых глобуса». NEWS.ru рассказывает, какими саундтреками он запомнится кинозрителям больше всего.

Хороший, плохой, злой (1966 год)

В 1964 году Морриконе впервые написал музыку для фильма «За пригоршню долларов» режиссёра Серджио Леоне. Картина стала первой частью в «долларовой трилогии» кинематографиста, вторым фильмом в которой был «На несколько долларов больше», а завершающей картиной вышла «Хороший, плохой, злой». Композиции к ленте были написаны задолго до начала съёмок, и у Морриконе было достаточно времени для проработки идей передачи драмы внутри треугольника основных персонажей.

Профессионал (1981)

Фильм Жоржа Лотнера известен широкому зрителю не только игрой Жана-Поля Бельмондо, но и композицией Chi Mai, написанной Морриконе. Впервые она прозвучала ещё в 1971 году в ленте «Маддалена» Ежи Кавалеровича, а её элементы можно услышать в «Молчуне» Серджо Корбуччи, вышедшем в 1968 году. Однако хитом она стала именно после выхода фильма Лотнера.

Однажды в Америке (1984)

Картина стала очередной в списке многочисленных совместных работ с Серджио Леоне. Лента долгое время находилась в разработке, поэтому Морриконе успел закончить большинство композиций до того, как она была снята. Отдельные композиции были сыграны прямо на съёмочной площадке. Такой же метод Леоне и Морриконе применяли при создании картины «Однажды на Диком Западе».

Неприкасаемые (1987)

В работе над лентой композитор впервые сотрудничал с американским режиссёром Брайаном Де Пальмой, который также известен как создатель картины «Лицо со шрамом». Морриконе сочинил 13 композиций для фильма, которые позже получили награды на премиях «Грэмми» и BAFTA, а также номинации на «Оскар» и «Золотой глобус». Позже Де Пальма и Морриконе объединили силы в работе над картинами «Военные потери» и «Миссия на Марс».

Омерзительная восьмёрка (2015)

Музыка Морриконе звучала в фильмах американца Квентина Тарантино и раньше. Композиции артиста можно услышать во второй части «Убить Билла», «Доказательстве смерти», «Бесславных ублюдках» и «Джанго освобождённом». Однако только в 2015 году Тарантино удалось полноценно поработать с Морриконе, который сочинил оригинальную музыку к «Омерзительной восьмёрке». Саундтрек был записан за три дня, а режиссёр лично присутствовал в студии для консультации.

Ранее NEWS.ru, подготовил галерею, посвящённую Эннио Морриконе и знаковым фильмам, для которых он писал музыку.