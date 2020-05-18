Модельеры предложили трикини в стиле COVID-19 для пляжа

https://static.news.ru/photo/fd0f54f4-9974-11ea-bc5d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Agenturfoto via www.imago-images/Global Look Press

Трикини предложили носить модельеры модницам на пляже. Обычные плавки и бюстгальтер теперь дополнит ещё и маска в тон.

«Коронавирусный» комплект для пляжа поначалу придумала и сшила в шутку итальянский дизайнер Тициана Скарамуццо. Модель произвела фурор в мире моды и получила название «трикини», сообщает Daily Mail.

Заказы итальянскому модельеру сейчас поступают со всего мира. Интерес проявили даже мужчины, которые тоже хотят быть модными. К тому же, многие страны сейчас готовятся к послаблению карантинных мер. На пляжах людям разрешать быть с соблюдением социальной дистанции.

Ранее NEWS.ru сообщал, что приезжающие в Геленджик туристы будут вынуждены загорать в респираторных масках. Об этом заявил мэр города Алексей Богодистов.