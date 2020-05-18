Культура

Модельеры предложили трикини в стиле COVID-19 для пляжа

05:04, 19 мая 2020
Фото: Agenturfoto via www.imago-images/Global Look Press

Трикини предложили носить модельеры модницам на пляже. Обычные плавки и бюстгальтер теперь дополнит ещё и маска в тон.

«Коронавирусный» комплект для пляжа поначалу придумала и сшила в шутку итальянский дизайнер Тициана Скарамуццо. Модель произвела фурор в мире моды и получила название «трикини», сообщает Daily Mail.

Заказы итальянскому модельеру сейчас поступают со всего мира. Интерес проявили даже мужчины, которые тоже хотят быть модными. К тому же, многие страны сейчас готовятся к послаблению карантинных мер. На пляжах людям разрешать быть с соблюдением социальной дистанции.

Ранее NEWS.ru сообщал, что приезжающие в Геленджик туристы будут вынуждены загорать в респираторных масках. Об этом заявил мэр города Алексей Богодистов.

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