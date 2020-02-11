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Председатель российского правительства Михаил Мишустин предложил привлечь меценатов к созданию и оснащению фондохранилища «Новгородского государственного объединенного музея-заповедника». Такую идею он озвучил в ходе визита в Великий Новгород, где посетил Новгородский кремль.

Он также анонсировал выделение дополнительных средств из бюджета на строительство и оснащение фондохранилища.

У нас есть средства, которые мы сможем предусмотреть, но нам важно, чтобы это было полноценно. А если полноценно, нам бы хотелось, чтобы софинансировали наши меценаты, — цитирует Мишустина РИА Новости.

Он пообещал обсудить этот вопрос с помощником президента России Максимом Орешкиным, который также является главой попечительского совета новгородского государственного музея-заповедника.

Мишустин согласился с тем, что исторические ценности музея должны храниться в более современных условиях, и пожелал, чтобы туда чаще приезжали любители истории и паломники.

Новгородский кремль — один из древнейших памятников военно-оборонительного зодчества России XV-XVII веков.

Ранее NEWS.ru писал, что Мишустин в Великом Новгороде также осмотрел технопарк «Кванториум». Он предложил включить подобные центры в систему общего образования страны.