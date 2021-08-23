Председатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов призвал телеканалы отказаться от «прославления маньяков» и предложил создать новое ведомство по контролю за телевидением. Об этом сообщила пресс-служба депутата.

Это провоцирует нездоровых людей и подкидывает им идеи для совершения новых подобных преступлений. Последствия, которые вызвали искусственный ажиотаж вокруг скопинского маньяка, подтверждают необходимость введения общественного контроля над телевидением, — заявил Миронов.

По мнению депутата, именно популяризация скопинского маньяка, Виктора Мохова, привела к похищению 12-летней девочки на Алтае. Миронов аргументирует это тем, что злоумышленник оборудовал подвал по прототипу тюрьмы Мохова, подражая известному преступнику. Парламентарий считает, что необходимо создать Общественный совет на телевидении, чтобы контролировать поток данных, которые потенциально могут привести к разгулу преступности или другим незаконным действиям. Членами совета должны стать деятели культуры, представители СМИ и общественных организаций, которые будут следить за контентом и высказывать своё экспертное мнение. В качестве аргумента Миронов добавил, что подобные структуры уже существуют во многих странах мира и даже наделены полномочиями в особых случаях «снимать программу с эфира».

Ранее Миронов высказал предположение, что индексация пенсии произойдёт не раньше 2025 года.