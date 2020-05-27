Минкультуры рассчитывает дать старт театральному сезону в сентябре

https://static.news.ru/photo/fbb02cf2-a00c-11ea-bc41-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Театральный сезон будет открыт в сентябре 2020 года при условии стабильной эпидемиологической ситуации. Об этом сообщили в Минкульте РФ.

Ориентировочно старт театрального сезона запланирован на сентябрь 2020 года, — цитирует ТАСС сообщение.

В ведомстве, однако, сделали оговорку, что процесс поэтапного возобновления работы театров начнётся, если 1 июня ограничения продлеваться не будут. Тогда в июне выйдет ограниченная часть коллектива для проведения короткого восстановительного репетиционного процесса.

Но даже в этом случае график репетиций будет составлен так, чтобы артисты из разных спектаклей не пересекались друг с другом, сообщили в Минкульте.

Кроме того, в августе ведомство направит на согласование в Роспотребнадзор вариант рассадки зрителей. Также профессиональным сообществом будут составлены приемлемые требования санитарной безопасности.

Как писал NEWS.ru, министр культуры Ольга Любимова рассказала, как будет организована работа российских музеев и театров после ослабления ограничений по COVID-19. По словам чиновницы, зрителей театральных постановок начнут рассаживать в шахматном порядке, а в музеях появится квота на пространство для одного посетителя.