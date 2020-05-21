Любимова рассказала о работе театров и музеев после карантина

https://static.news.ru/photo/3c60067b-811e-40e2-9b4b-c39e7de106e1_660.jpgКартины А. Иванова в экспозиции Русского музеяФото: Wikipedia
Министр культуры Ольга Любимова рассказала, как будет организована работа российских музеев и театров после ослабления ограничений по COVID-19.
По словам чиновницы, зрителей театральных постановок начнут рассаживать в шахматном порядке, а в музеях появится квота на пространство для одного посетителя.
Мы вынуждены будем сделать ограничения для каждого посетителя, потому что норма сейчас установленная, которая будет какое-то время работать в российских музеях, — один человек на 20 квадратных метров, — цитирует Любимову ТАСС.
Министр добавила, что учреждения культуры начнут открываться в июне.
Как писал NEWS.ru, российские театры, по плану Минкультуры, полноценно заработают к сентябрю.