Фото: Сергей Булкин/News.ru

Режиссёр Владимир Меньшов считает, что Российский оскаровский комитет не нуждается в реформировании. Дискуссия о необходимости системы отбора фильмов длится уже несколько лет.

Ранее о проведении реформ неоднократно говорил член комитета, режиссёр Алексей Учитель. По его словам, многие потенциальные претенденты не участвуют в заседаниях, где отбирают фильмы на кинопремии. Он жаловался, что «от...