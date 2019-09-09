Глава Союза кинематографистов России Никита Михалков сообщил, что японская анимация, построенная на механических принципах, ему чужда. Режиссёр пояснил, что это всё «его не греет».
Комиксы, по мнению Михалкова, являются «неживым видом искусства», передаёт «
Как писал News.ru, ранее на пресс-конференции в Москве французский писатель и актёр Фредерик Бегбедер заявил, что комиксы могут быть интересны и детям, и взрослым. Таким образом он отреагировал на слова министра культуры Владимира Мединского, который на открытии Московской международной книжной выставки-ярмарки сказал, что этот вид искусства якобы предназначен «для тех, кто плохо умеет читать».
Поклонники комиксов, возмущённые высказываниями чиновника, обещали начать кампанию против Мединского в социальных сетях.