https://static.news.ru/photo/751ad696-cf48-11e9-a6e6-fa163e074e61_660.jpg Владимир Мединский Фото: Сергей Булкин/News.ru

Поклонники комиксов, возмущённые неоднозначными высказываниями министра культуры РФ Владимира Мединского, собираются организовать кампанию против него в социальных сетях.

Об этом рассказал Telegram-каналу издания « Подъём » совладелец первого в России магазина комиксов Иван Чернявский.

Какое может быть мнение, когда тебя чиновник обзывает, по разным источникам, то дебилом, то убожеством? Наука, искусство и культура в нашей стране существуют вопреки Мединскому, а не благодаря. Очень рад, что до сегодняшнего дня он и его ведомство с комиксами не пересекались, — выразил своё возмущение Чернявский.

Предприниматель подчеркнул, что противоречивые высказывания прозвучали на Международной книжной ярмарке, где в 2019 году впервые открылась большая зона комиксов.

По словам бизнесмена, в настоящий момент поклонники комиксов выбирают хештег и планируют свои действия по выражению протеста в соцсетях.

Как передавал News.ru, Владимир Мединский, выступая на книжной ярмарке, заявил, что чтение комиксов для взрослого человека равносильно признанию «я дебил».