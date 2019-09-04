Поклонники комиксов, возмущённые неоднозначными высказываниями министра культуры РФ Владимира Мединского, собираются организовать кампанию против него в социальных сетях.
Об этом рассказал Telegram-каналу издания «
Какое может быть мнение, когда тебя чиновник обзывает, по разным источникам, то дебилом, то убожеством? Наука, искусство и культура в нашей стране существуют вопреки Мединскому, а не благодаря. Очень рад, что до сегодняшнего дня он и его ведомство с комиксами не пересекались, — выразил своё возмущение Чернявский.
Предприниматель подчеркнул, что противоречивые высказывания прозвучали на Международной книжной ярмарке, где в 2019 году впервые открылась большая зона комиксов.
По словам бизнесмена, в настоящий момент поклонники комиксов выбирают хештег и планируют свои действия по выражению протеста в соцсетях.
Как передавал News.ru, Владимир Мединский, выступая на книжной ярмарке, заявил, что чтение комиксов для взрослого человека равносильно признанию «я дебил».