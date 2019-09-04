Министр культуры РФ Владимир Мединский выступил против создания комиксов, посвящённых историческим событиям. По его мнению, взрослому человеку читать комиксы равнозначно признанию «я дебил».
Комиксы — это для тех, кто плохо умеет читать. Я очень плохо отношусь к комиксам. Комикс — это как жевательная резинка, как вам сказать, это не еда, — сказал Мединский на Московской международной книжной выставке-ярмарке на ВДНХ.
32-я по счёту ярмарка проходит с 4 по 8 сентября на ВДНХ в павильоне 75.
Как ранее писал News.ru, художник Шарел Камбре завершил свою серию юмористических комиксов о королеве Бельгии Матильде. На обложке издания будет изображена голая королева страны.