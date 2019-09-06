https://static.news.ru/photo/3383d782-d173-11e9-bbc3-fa163e074e61_660.jpg Фредерик Бегбедер Фото: Chris Emil Janssen/imago stock&people/Global Look Press

Комиксы могут быть интересны и детям и взрослым считает французский писатель и актёр Фредерик Бегбедер. На пресс-конференции в Москве он рассказал, что и сам читает много комиксов.

Таким образом Бегбедер прокомментировал заявление российского министра культуры Владимира Мединского, передаёт ТАСС .

Глава Минкульта на Московской международной книжной ярмарке сказал, что не понимает взрослых, увлекающихся комиксами. По мнению Мединского, данный жанр подходит только для не умеющих читать детей.

Есть комиксы, которые с удовольствием читают и взрослые. Сам я всегда много читал комиксы. Сожалею, что министр так сказал, — сказал Бегбедер.

Писатель рассказал, что комиксы бывают и легковесными и серьёзными. Во Франции, к примеру, есть особый жанр — графический роман, эти книги могут быть как развлекательными, так и посвящёнными самым непростым темам, пояснил писатель.

Бегдебер посетовал на то, что сейчас люди стали больше времени проводить в соцсетях, а не читать книги. Он призвал не забывать об умственных тренировках, которым способствует хорошая литература.

Ранее бразильский писатель Пауло Коэльо извинился за поведение президента страны, ультраправого политика Жаира Болсонару. Глава Боливии назвал первую леди Франции «Безобразной», писал News.ru.