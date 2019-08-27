Всемирно известный бразильский писатель Пауло Коэльо извинился за поведение президента страны, ультраправого политика Жаира Болсонару. Глава южноамериканской страны допустил неприличные выражения в адрес французского коллеги Эммануэля Макрона и его жены Брижит.
Это немного грустное видео снято, чтобы попросить прощения у моих французских друзей за возникший кризис, за, я бы сказал, истерику Болсонару по отношению к Франции, президенту Франции и его супруге… Простите меня, простите меня тысячу раз, — заявил Пауло Коэльо в видеообращении, размещённом на его странице в Twitter.
Писатель подчеркнул, что над Бразилией «сгустился мрак, который пройдёт, как проходит ночь».
Президент Бразилии язвительно прокомментировал пост одного из пользователей в соцсети с двумя фотографиями. На одной был изображен Болсонару со своей 37-летней супругой Мишель в день инаугурации. На другой — Макрон с 66-летней женой Брижит.