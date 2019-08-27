https://static.news.ru/photo/fb5f9768-c8c8-11e9-8403-fa163e074e61_660.jpg Пауло Коэльо Фото: Alvaro Teixeira/Wikimedia Commons

Всемирно известный бразильский писатель Пауло Коэльо извинился за поведение президента страны, ультраправого политика Жаира Болсонару. Глава южноамериканской страны допустил неприличные выражения в адрес французского коллеги Эммануэля Макрона и его жены Брижит.

Это немного грустное видео снято, чтобы попросить прощения у моих французских друзей за возникший кризис, за, я бы сказал, истерику Болсонару по отношению к Франции, президенту Франции и его супруге… Простите меня, простите меня тысячу раз, — заявил Пауло Коэльо в видеообращении, размещённом на его странице в Twitter .

Писатель подчеркнул, что над Бразилией «сгустился мрак, который пройдёт, как проходит ночь».

Как писал News.ru, ранее президент Франции заявил, что главе Бразилии Жаиру Болсонару должно быть стыдно за его слова про Брижит Макрон.

Президент Бразилии язвительно прокомментировал пост одного из пользователей в соцсети с двумя фотографиями. На одной был изображен Болсонару со своей 37-летней супругой Мишель в день инаугурации. На другой — Макрон с 66-летней женой Брижит.