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МХТ им. Чехова назвал дату прощания с Мягковым

14:18, 18 февраля 2021 266
Фото: Кадр из фильма «Служебный роман»

Поклонники, коллеги и родные актёра Андрея Мягкова смогут проститься с народным артистом РСФСР в МХТ им. Чехова 20 февраля. Об этом сообщила пресс-служба театра.

20 февраля состоится прощание с народным артистом РСФСР Андреем Васильевичем Мягковым. В 10:00 начнётся гражданская панихида в МХТ имени А. П. Чехова, после неё — отпевание в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке, — уточнили в пресс-службе.

Похоронят одного из самых любимых россиянами артиста на Троекуровском кладбище Москвы.

Андрей Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде. Наиболее известными его работами стали роли в фильмах Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Служебный роман», «Гараж» и «Жестокий романс». Играл в московских театрах «Современник» и МХТ им. Чехова, в труппе последнего числился с 1977 года. В свободное от сценической деятельности время Мягков писал детективы.

Актёр умер 18 февраля в возрасте 82 лет. О смерти Мягкова сообщил МХТ им. Чехова, не назвав причину. Позднее несколько Telegram-каналов написали о том, что артист скончался от острой сердечной недостаточности.

О своих дружеских и рабочих отношениях с Мягковым рассказал режиссёр Никита Михалков, для которого весть о смерти актёра стала горькой и печальной, сообщал NEWS.ru. 

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