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Три страницы из рукописи романа «Война и мир» Льва Толстого представлены на выставке в музее Фонда Мартина Бодмера в Женеве.

Рукопись впервые покинула стены музея в Москве и пределы России. Заместитель гендиректора Государственного музея Льва Толстого Надежда Петрова рассказала, что организаторы попросили привезти на выставку фрагмент рукописи, «где Пьер Безухов...