Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил коллектив Российского государственного симфонического оркестра кинематографии с 95-летием.
Оркестр всегда объединял исполнителей-виртуозов, которые тонко чувствовали и точно передавали атмосферу происходящего на экране, — говорится в поздравительной телеграмме.
Кроме того, глава кабмина отметил, что благодаря участникам оркестра картины Всеволода Пудовкина, Сергея Эйзенштейна и других режиссёров отличались уникальным звучанием.
Как ранее писал News.ru, министр культуры РФ Владимир Мединский поздравил с днём рождения народную артистку СССР Инну Чурикову. Он пожелал ей счастья, благополучия, неиссякаемого оптимизма и вдохновения.
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