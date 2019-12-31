https://static.news.ru/photo/04a3de64-2bb2-11ea-b4ac-fa163e074e61_660.jpg Владимир Мединский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Включение культуры в список национальных приоритетов открыло совершенно новые перспективы для всех, кто задействован в этой сфере, а «принципиальная поддержка» Владимира Путина значительно облегчает работу, по словам министра культуры России Владимира Мединского. За последние 20 лет в культурную инфраструктуру делались «невероятные вложения», заявил он.

По словам главы ведомства, за последние годы зарплаты в сфере культуры выросли примерно в три с лишним раза, особенно в госучреждениях.

Никогда в сфере культуры так много не строили, не реставрировали, не реконструировали, не обновляли. Кажется, нигде в мире так не происходит, как сейчас в России, — рассказал он агентству РИА «Новости».

Мединский назвал непосредственную поддержку президента судьбоносным фактором в развитии культуры страны, который создал абсолютно новые возможности благодаря допфинансированию.

Вспоминая Год театра, Мединский отметил запуск нескольких программ, которые невозможно было бы представить ни в Советском Союзе, ни в постсоветской России.

Поверьте, эти полтора миллиарда, формально привязанные к Году театра, — лишь маленькая часть того огромного внимания, которое уделяется государством развитию театральной отрасли, — пояснил министр.

Ранее NEWS.ru писал, что Минкультуры продолжит заниматься возрождением и развитием киностудии «Ленфильм» независимо от того, кем будет её новый руководитель, по словам Мединского.