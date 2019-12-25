https://static.news.ru/photo/415336ec-27a8-11ea-b52b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Киностудия «Ленфильм»/vk.com

Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что ведомство продолжит заниматься возрождением и развитием киностудии «Ленфильм» независимо от того, кем будет её новый руководитель.

Мы приложим ещё больше усилий для загрузки мощностей «Ленфильма» со стороны министерства культуры. Кстати, это стало одной из причин смены руководства, — сказал Мединский.

Кроме того, министр отметил, что «Ленфильм» останется самостоятельной киностудией.

Как ранее писал NEWS.ru, Мединский заявил о смене генерального директора киностудии «Ленфильм». Нынешний глава компании Эдуард Пичугин будет освобождён от должности.