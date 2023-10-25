«Любовь к РФ не продается»: Киселев о Лепсе, SHAMAN и «патриотах за деньги» Владелец «Русского радио» высказался об уехавших артистах и помощи бойцам СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Владимир Киселев

Владимир Киселев — создатель группы «Земляне» и владелец холдинга «Русская медиагруппа» — в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказал о грядущем 45-летии музыкального коллектива, выступлениях в зоне СВО, угрозе жизни во время концертов и «патриотизме за деньги».

За что зрители 45 лет любят «Землян»

— Группе «Земляне» исполняется 45 лет. Как планируете отмечать?

— 45-летие мы обозначили как точку отправную в прошлом году — провели концерт на «Зенит Арене» в Санкт-Петербурге. И был аншлаг — около 65 тысяч человек. Для нас, безусловно, предмет гордости: не многие артисты смогли бы собрать такой зал.

Хейтеры накануне концерта пытались упрекнуть нас в том, что мы пытаемся заработать. Но после завершения концерта я объявил зрителям о том, что все средства от продажи билетов мы отправляем в Горловскую больницу — в Донецкую Народную Республику. Мы так и сделали — а хейтерам крыть было нечем.

— Что помогает группе оставаться на плаву на протяжении такого количества лет? Это ваша заслуга как медиаменеджера? Или другие причины?

— Согласитесь, что какой бы я ни был медиаменеджер, но заставить 300 миллионов русскоязычных людей 45 лет петь наши песни, невозможно. А «Трава у дома», как мы знаем по опросу аудитории, признана чуть ли не самой популярной песней страны, это факт. Одними менеджерскими способностями, я думаю, такого невозможно добиться. Видимо, мы правильно играли, правильно пели, честно. Это немаловажно.

— При СССР критики сравнивали группу «Земляне» с The Rolling Stones. Согласны с такой оценкой?

— Я когда-то был в Лондоне на BBC у Севы Новгородцева (советский музыкант и британский журналист, радиоведущий, сотрудник Русской службы BBC. — NEWS.ru). Мне задали вопрос: «Почему вы не поете по-английски, как The Rolling Stons или The Beatlеs? Я ответил: «Вы понимаете (я, конечно, немножко передернул), в Англии 60 млн человек, а в моей стране (тогда еще Советский Союз был) 350 млн. Зачем же мне петь по-английски, если у меня такая огромная аудитория?»

Поэтому вот вам своеобразный ответ. Конечно, аналоги выискиваются. Но каждая страна имеет своих героев. Если мы были в своей стране героями — зачем нам сравнения, с кем бы то ни было? Мы исполняли свою музыку. И не жалеем, ни одна песня для нас не является отягощением в воспоминаниях об этой песне.

Что такое «Агитбригады Русского радио»

— Что такое «Агитбригады «Русского радио»? В чем их смысл, цель?

— Когда произошли известные события (начало специальной военной операции. — NEWS.ru), я посчитал своим долгом остаться гражданином своей страны. Намеренно не употребляю слово «патриот». Потому что, к великому сожалению, сегодня это понятие уже замылили.

Поэтому уже 3 марта 2022 года я объявил концерт-марафон звезд «Русского радио». И мы его провели — собрали медикаменты и все необходимое для наших бойцов на линии соприкосновения. 7 марта на Поклонной горе в Музее Победы мы с Гришей Лепсом и Юрой Антоновым провели концерт для семей бойцов на линии боевых действий. После чего я принял решение проводить такие мероприятия не только в Москве, но и отправиться к нашим бойцам на линию фронта.

Мы первыми из всех артистов начали туда выезжать. Но я не придумал ничего нового. То же самое делали артисты во время Великой Отечественной войны — выступали на фронте. Шульженко, Русланова, Райкин, Утесов... Поэты Симонов, Михалков, Твардовский многое делали для фронта.

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Певец Григорий Лепс выступает на весеннем концерте в Музее Победы в Москве

— «Русское радио» платит артистам за участие в агитбригадах?

— Нет. Более того, мы сами оплачиваем транспорт, трейлеры с благотворительной помощью для военных. Трей-ле-ры. Мы не везем коробочки, как гражданка Бузова, которая в маникюре и напомаженная разгружала коробочки вместе с «Молодой гвардией».

Мы везем трейлерами, покупаем сами. И мы находимся зачастую под угрозой жизни, были нападения на нас. Мы очень благодарны подразделению «Ахмат», которое охраняет нас во время этих поездок. Мы ведь даже сумели побывать в Херсоне, который просто за линией фронта.

«SHAMAN — главный символ российского музыканта-патриота»

— Кто из артистов сам подошел и сказал вам: «Владимир Владимирович, я хочу поехать, возьмите меня в агитбригаду на фронт»?

— Рома Архипов, Гриша Лепс, Коля Басков, Юля Барановская. Моя семья — мои дети (певцы ЮрКисс и ВладиМир. — NEWS.ru), моя жена (певица Елена Север. — NEWS.ru).

— Некоторое время назад в СМИ попали цифры гонораров некоторых артистов за выступления на патриотических мероприятиях. От нескольких миллионов за выход на сцену, официально подтвержденные цифры. Приемлемо ли получать деньги за патриотическую позицию?

— Понимаете, когда актеры Дюжев или Шакуров на Саур-Могиле читают стихи, поют «С чего начинается Родина» — это актеры кино. Они не получают тех сумм, которые называете вы, о которых мы знаем. И о которых я не уполномочен говорить в открытом доступе. Но это актеры. А вот артисты шоу-бизнеса, которые выступали в этих концертах за деньги, — у них совесть есть? Они могли бы отказаться от гонораров, передать их на нужды СВО — как мы это делаем, бойцам за подбитые танки выплачиваем премии и будем выплачивать.

А некоторые (я не буду перечислять фамилии) выступили на мероприятиях в Луганске и Донецке, получили за это гонорары. Я надеюсь, каждый из них понимает, что, когда я это произношу, у меня документы есть? Прошло уже больше месяца после этих концертов. Кто-то из них направил деньги на СВО?

Или, допустим, SHAMAN. Он, со своими двумя удачными песнями, монетизирует свою популярность более, чем кто-либо. Зеленского американцы возят по всему миру, как чучело из цирка шапито.

Так и SHAMAN таскают по всем этим мероприятиям. Он главный символ российского музыканта-патриота. Только потом не надо говорить, что «я живу в однокомнатной квартире».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru SNAMAN (Ярослав Дронов)

И, к примеру, SHAMAN или группа «Любэ» — я не слышал, чтобы они (да и многие другие артисты) собирали трейлеры оборудования, медикаментов, продуктов, одежды и везли на линию фронта. Ну а если наши руководители идеологии, управления внутренней политики и культуры проводят такие концерты, приглашают конкретных артистов и платят им деньги — они же расписываются в своей абсолютной непрофессиональности. Потому что любовь к своей стране ведь не продается.

«Исинбаева и Хаматова — это также продукт наших руководителей культуры»

— Часть известных людей покинули Россию после начала СВО. Некоторые начали теперь возвращаться. Допускать их обратно в Россию или не допускать?

— Артисты, которые уехали, и персоны спортивные — Исинбаева, Хаматова и дальше по списку — это также продукт наших руководителей культуры и внутренней политики, общественных организаций. И вот эти руководители понесли какую-то ответственность? И какой смысл теперь этих «поуехавших» возвращать назад? Какая у нас есть хоть минимальная надежда на то, что эти люди не вернулись сюда просто пересидеть очередной исторический период?

Вот я — остался. Наша группа осталась, много артистов тоже здесь с нами. Есть деятели культуры, которые остались. Но тише воды и ниже травы себя ведут. Никаких высказываний об СВО не допускают. И никакой поддержки фронту не оказывают. Такие тоже есть. Скажем, где Крутой? Где Матвиенко? «Молчуны», «ждуны», может быть, даже страшнее «поуехавших».

Мое дело и моя совесть чиста: я — со своей страной, и буду с ней. И когда произошел печальной памяти эпизод похода на Москву (земля пухом, Евгения Пригожина), то я первый выступил с телевизионным обращением в поддержку нашего верховного главнокомандующего и спокойствия в нашем обществе. Только один маленький печальный момент: я выступил первым и, как оказалось, единственным.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Владимир Киселев

— Многие обозначили свою позицию тоже, но после обращения президента по этому поводу.

— Вот вам и ответ. Может быть, артистам (да и вообще каждому в России), пора задаться не вопросом «что родина для тебя сделала?», а «что ты сделал для Родины?».

Кого сейчас можно назвать артистами «номер один» в России

— Кого бы вы назвали лучшими артистами сейчас в России?

— Безусловно, Коля Басков, Гриша Лепс, Агутин. Володя Пресняков. Многие. И среди молодых достаточно много. Другой разговор, что это не «герои моего романа». К примеру, когда под 35 лет, по-моему, этому певцу, не помню, как зовут, «Ягодка-малинка» поет. Я не знаю, но я бы провалился сквозь землю. Даже если очень кушать хочется, но вот такое исполнить... Я бы лучше в сантехники пошел бы.

— Но молодежь слушает, некоторым нравится.

— Слушают. А ему уже скоро 40, и он «Ягодку-малинку» поет. Что же касается «артистов номер один» (два, три и так далее), я отвечу так: они меняются. Таковы законы шоу-бизнеса: должна постоянно появляться «новая кровь», видоизменяться скамейка звезд. Будет ли это SHAMAN, Люся Чеботина или Jony — какая разница? Не эти, будут другие артисты, не другие — третьи.

Тот же Газманов пришел, когда мы («Земляне») уже 20 лет были на рынке. После него — Агутин, затем Меладзе. Какая разница? Всегда будут новые артисты. Поэтому мне очень удобно, что называется, с «горы созерцать» и глядеть на них сверху.

Фото: Серегин С./ТАСС Рок-группа «Земляне» в спорткомплексе «Олимпийский», 1987 год

«Бедолага-Милохин»

— Песни Меладзе до сих пор у нас крутят, кстати, в России. Пусть звучат — или запретить?

— Ну а песни-то причем? Фадеев ему многие песни писал. Запреты — это вообще не самый хороший метод. Я абсолютно убежден, что невозможно навязывать приоритеты культурные. Аудитория сама выберет.

— И практически крайний у нас вопрос: знаете ли вы такого персонажа, как Даня Милохин?

— Что-то слышал о нем, да.

— Он уезжал в США после объявления в России мобилизации. Недавно вернулся. Но, услышав, что его все-таки могут мобилизовать, уехал в Дубай. Как вы к этому относитесь?

— Вам не кажется, что мы крайним вопросом принизим категорию нашего диалога?

— Вопрос в другом. Милохин воспитывался в детском доме, он маленький. Может быть, его воспитали неправильно? Как нам воспитывать поколение таких «дань милохиных» и прививать им правильные ценности?

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Владимир Киселев

— Отвечаю последней фразой — чтобы вам ее легко было вырезать. Вы задайте этот вопрос нашим руководителям идеологических отделов. Кого они воспитывали все эти годы? И каково количество бежавших «дань милохиных»? Поэтому я, например, считаю, что этот бедолага и ему подобные — продукт тех людей, которые их воспитывали. Вот «воспитателям» надо задать вопрос. И еще немаловажный момент — они не воспитывали даром, получали за это зарплаты, премии, гранты... Вот вам не кажется, что здесь дикость?

А если вы вырежете то, о чем мы с вами говорили, то через год мы встретимся и опять будем об этом говорить. Потому что ничего не изменится. Помните — «По ком звонит колокол?». По тебе звонит...

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