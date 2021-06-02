Линдеманн по-русски обратился к детям из его нового клипа

Лидер немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн, выпустивший 1 июня новый клип на песню Ich hasse Kinder («Я ненавижу детей»), обратился по-русски к участвовавшим в съёмках детям. Пост появился в его Instagram.
Хочу поблагодарить наших прекрасных детей за совместную работу над клипом. Это было круто! — написал музыкант.
Клип собрал за сутки 2,2 млн просмотров. Декорации и антураж напоминают поздний СССР. В проекте снялся российский комик Александр Ревва. Его герой — капитан милиции — сильно избил персонажа музыканта во время допроса.
В начале ролика титры
Ранее сообщалось, что бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман раскритиковал группу Rammstein за отсутствие реакции на инцидент с россиянином, получившим 2,5 года колонии за публикацию клипа музыкантов в соцсети «ВКонтакте». Политический деятель назвал это «предательством поклонников» и заявил, что для него группы больше не существует.