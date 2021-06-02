Линдеманн по-русски обратился к детям из его нового клипа

https://static.news.ru/photo/b8e69124-c3ae-11eb-89c5-96000091f725_660.jpg Фото: Till Lindemann/youtube.com

Лидер немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн, выпустивший 1 июня новый клип на песню Ich hasse Kinder («Я ненавижу детей»), обратился по-русски к участвовавшим в съёмках детям. Пост появился в его Instagram.

Хочу поблагодарить наших прекрасных детей за совместную работу над клипом. Это было круто! — написал музыкант.

Клип собрал за сутки 2,2 млн просмотров. Декорации и антураж напоминают поздний СССР. В проекте снялся российский комик Александр Ревва. Его герой — капитан милиции — сильно избил персонажа музыканта во время допроса.

В начале ролика титры сообщают , что действие происходит в 1989 году в Москве. На кадрах — советские газеты, автомобиль такси ГАЗ-24, школьники-пионеры и плачущий кровавыми слезами бюст Владимира Ленина. Главный герой видео обвиняется в серии убийств своих бывших одноклассников, которые издевались над ним в детстве. Также в клипе показаны семейная пара, судебный процесс и жестокое обращение учащихся со своими ровесниками.

Ранее сообщалось, что бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман раскритиковал группу Rammstein за отсутствие реакции на инцидент с россиянином, получившим 2,5 года колонии за публикацию клипа музыкантов в соцсети «ВКонтакте». Политический деятель назвал это «предательством поклонников» и заявил, что для него группы больше не существует.