Лидер Animal Джаz рассказал о депрессии после расставания с певицей МакSим

https://static.news.ru/photo/52f1901a-bed8-11eb-847b-96000091f725_660.jpg Александр Красовицкий Фото: tschelovek/instagam.com

Российский музыкант Александр Красовицкий, лидер группы Animal Джаz, рассказал о том, как переживал в 2014 году расставание с певицей МакSим. В интервью Юрию Дудю он признался, что это был второй в жизни момент, когда артист «слегка потерял ориентиры» и поддался депрессии. Интервью опубликовано на YouTube-канале «вДудь».

По словам певца, он только сейчас более-менее восстановился после того расставания. Он рассказал, что МакSим полюбила другого мужчину и бросила его. Для Красовицкого это был «болезненный слом личной жизни», навеявший мысли о том, можно ли доверять кому-то в этой жизни. Артист, однако, отмечает, что сейчас считает это своей личной проблемой, так как певица не предавала его, а просто разлюбила. В 2014 году эта мысль не казалась солисту Animal Джаz такой очевидной, а поскольку он решил справиться с болью сам, без помощи психологов, путь был довольно труден.

Брал себя в руки, пел. Когда не было концертов, пил. Где-то полгода так продолжалось. Потом я активно стал путешествовать. В тот момент я истерично стал ездить по Европе. <...> Просто тупо ходил по улицам и пытался заглушить вопль чувака, которого бросили. Потом потихоньку стало сходить на нет это дело, то есть тут главное — перетерпеть, — рассказал Красовицкий.

Закончил артист эту тему довольно оптимистично: по его словам, Марина (так зовут певицу на самом деле) — прекрасный человек и верный друг, на которого всегда можно положиться. Что касается причин расставания, Красовицкий не злится на чувства певицы к другому человеку.

Дудь в интервью попытался также обратить внимание на то, что МакSим ушла от лидера Animal Джаz не просто к другому мужчине, а к олигарху. Артистка влюбилась в Антона Петрова, который является совладельцем крупнейшей ювелирной сети России «585*Золотой». Красовицкий не стал утверждать, что чувствами девушками руководили только деньги, однако отметил, что для артистки этот момент всегда был важен.

Она хотела, чтобы мужчина был сильнее её. Это прямо её мечта, чтобы мужчина был сильнее её во многих смыслах, в том числе богаче. <...> Я ей мог дать только понимание. <...> Но ей этого не хватало, у неё ведь дочь. «А если я перестану петь?» — говорит она сама себе. А богатые люди, олигархи, они же не просто так богатые. Это сильные люди, как правило, — пояснил музыкант.

В октябре 2008 года на острове певица МакSим вышла замуж за своего звукорежиссёра Алексея Луговцова. Девушка родила ему дочь Александру. В 2011 году Алексей и Марина развелись. Затем около двух лет она встречалась с Красовицким, в 2014 году пара рассталась. В конце октября того же года МакSим родила вторую дочь, Марию, от бизнесмена Антона Петрова. В сентябре 2015 года из интервью журналу «7 Дней» стало известно, что МакSим и Петров расстались .

Ранее стало известно, что певице и актрисе Анастасии Стоцкой тяжело было пережить развод с Сергеем Абгаряном. По её словам, около двух лет она была не готова говорить о расставании, так как любые вопросы вызвали бы в душе болезненные ощущения.