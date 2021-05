Лидер Animal Джаz рассказал о депрессии после расставания с певицей МакSим

Фото: tschelovek/instagam.com

Продюсер культового сериала «Секс в большом городе» Майкл Патрик Кинг порадовал фанатов новостью о мистере Биге. Актёр Крис Нот, игравший «мужчину мечты» Кэрри Брэдшоу, вернётся на экраны в продолжении истории, передаёт Variety.

В спин-оффе «Секс в большом городе: И просто так...» (And Just Like That) актёр предстанет в роли своего героя мистера Бига. Подробности его участия не сообщаются, однако поклонники уже счастливы....