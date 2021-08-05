Лещенко объяснил, какую пользу Проценко принесёт в Госдуме

Главный врач Городской клинической больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко — «достаточно продвинутый доктор и хороший управленец», рассказал NEWS.ru народный артист России, певец Лев Лещенко. Артист отметил, что Проценко сможет проявить себя в Госдуме, если его изберут, и принести пользу в качестве «руководителя какого-то сегмента нашей медицины».

Я думаю, что Проценко достаточно продвинутый доктор, владеющий разнообразным кругом знаний медицинских, и хороший управленец. И его качества, наверное, помогут ему в общественной работе, в политической работе, потому что врач такого уровня принесёт больше пользы как руководитель какого-то сегмента нашей медицины. С хорошим потенциалом человек. Думаю, он проявит себя в Государственной думе, будет продвигать новые технологии, новые принципы работы, новые отношения. Я думаю, это очень важно, — объяснил исполнитель.

Лещенко подчеркнул, что больница в Коммунарке за время пандемии COVID-19 превратилась в «системную, международную, высокоуровневую клинику». Артист заразился COVID-19 в марте 2020-го, после чего, 25 числа, певца госпитализировали в медицинский центр в Коммунарке. Сразу после поступления состояние Лещенко ухудшилось, его перевели в реанимацию. Выписали музыканта из лечебного учреждения 6 апреля того же года. Денис Проценко уже тогда руководил учреждением.

В конце июля Проценко рассказал, что согласился на участие в выборах в Госдуму из-за возможности стать частью команды, которая займётся перезагрузкой системы здравоохранения, чтобы помочь и врачам, и пациентам. Врач добавил: по поручению президента партия «Единая Россия» совместно с правительством и регионами запустили масштабную программу перезагрузки первичного звена оказания медицинской помощи.

В частности, в планах — ремонт действующих больниц и поликлиник, а также строительство новых. При этом регионы должны получить современные машины скорой помощи и мобильные медицинские комплексы.

Ранее Проценко не исключил вероятности ещё одной волны COVID-19 в России. Предотвратить её, по мнению врача, можно только путём вакцинации. Он также указал на то, что высокий титр антител не относится к противопоказаниям к вакцинации. По словам Проценко, тем, кто переболел коронавирусом, необходимо привиться через полгода после выздоровления.