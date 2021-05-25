Полотно Бэнкси с Лениным-панком ушло с молотка за $960 тысяч

Картина уличного художника-анонима Бэнкси с изображением Владимира Ленина в образе панка ушла с молотка во время торгов в Гонконге. Мероприятие прошло 24 мая. Работу купили за $960 тысяч, говорится на сайте аукционного дома Christie's. Полотно «Ленин в поле зрения» создано в 2004 году на доске размером 59 на 60 см.
Мастер
Ранее сообщалось, что полотно американского художника-неоэкспрессиониста и автора граффити Жан-Мишеля Баския (1960–1988) продали в Гонконге за $30 млн, передаёт ТАСС со ссылкой на организаторов торгов из аукционного дома Christie's. С молотка ушла картина, выполненная в 1982-м и содержащая подпись «Без названия (Одноглазый и ксерокопированное лицо)». В прошлый раз работа мэтра ушла во время торгов в Лондоне в 2017-м за $14,5 млн. В 1987-м, ещё при жизни автора, её купили за $23,1 тыс.