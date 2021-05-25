Полотно Бэнкси с Лениным-панком ушло с молотка за $960 тысяч

https://static.news.ru/photo/5f5f88f2-bd75-11eb-a102-96000091f725_660.jpg Фото: christies.com

Картина уличного художника-анонима Бэнкси с изображением Владимира Ленина в образе панка ушла с молотка во время торгов в Гонконге. Мероприятие прошло 24 мая. Работу купили за $960 тысяч, говорится на сайте аукционного дома Christie's. Полотно «Ленин в поле зрения» создано в 2004 году на доске размером 59 на 60 см.

Мастер использовал аэрозольные краски. Бэнкси изобразил вождя пролетариата с ирокезом на голове и проколотым ухом, а в левом верхнем углу добавил «прицел». Среди лотов оказались ещё два произведения художника: «Распродажа заканчивается сегодня» ($6 млн) и «Колибри» ($2 млн). Недавно ещё одно творение Бэнкси «Любовь в воздухе» продали на аукционе за $12,9 млн.

Ранее сообщалось, что полотно американского художника-неоэкспрессиониста и автора граффити Жан-Мишеля Баския (1960–1988) продали в Гонконге за $30 млн, передаёт ТАСС со ссылкой на организаторов торгов из аукционного дома Christie's. С молотка ушла картина, выполненная в 1982-м и содержащая подпись «Без названия (Одноглазый и ксерокопированное лицо)». В прошлый раз работа мэтра ушла во время торгов в Лондоне в 2017-м за $14,5 млн. В 1987-м, ещё при жизни автора, её купили за $23,1 тыс.