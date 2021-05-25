Картину «Без названия» Жан-Мишеля Баския продали за $30 млн

https://static.news.ru/photo/8daf66e2-bd3d-11eb-93c1-96000091f725_660.jpg Фото: christies.com

Полотно американского художника-неоэкспрессиониста и автора граффити Жан-Мишеля Баския (1960–1988) продали в Гонконге за $30 млн, передаёт ТАСС со ссылкой на организаторов торгов из аукционного дома Christie's. С молотка ушла картина, выполненная в 1982-м и содержащая подпись «Без названия (Одноглазый и ксерокопированное лицо)».

Размер работы 182,9 на 121,9 см. Мэтр использовал акриловые, масляные и аэрозольные краски с элементами коллажа.

Лот был продан за 234 290 000 гонконгских долларов ($30,1 млн) и стал самым дорогим на аукционе, — отметили представители Christie's.

В прошлый раз работа мэтра ушла во время торгов в Лондоне в 2017-м за $14,5 млн. В 1987-м, ещё при жизни автора, её купили за $23,1 тыс. В мае 2017-го другое полотно Баския, не имеющее названия, была продана на аукционе в Нью-Йорке за рекордную для этого мастера цену — $110,5 млн. Накануне картина голландского художника-импрессиониста Винсента Ван Гога (1853–1890) «Мост в Тренктае» была продана на аукционе Christie's в Нью-Йорке за более чем $39 млн.

Ранее сообщалось, что картина «В этом случае» авторства американского художника-неоэкспрессиониста, создателя стиля граффити Жан-Мишеля Баския (1960–1988) была продана на аукционе Christie's за $93,1 млн. Последнее из цикла произведений с изображением черепов — ключевого мотива творчества Баския — было создано в 1983 году.