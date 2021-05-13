Картина Ван Гога ушла с аукциона в Нью-Йорке за $39,2 млн

https://static.news.ru/photo/e255d11a-b453-11eb-a707-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: gallerix.ru

Картина голландского художника-импрессиониста Винсента Ван Гога (1853-1890) «Мост в Тренктае» была продана на аукционе Christie's в Нью-Йорке за более чем $39 млн. Об этом сообщает ТАСС.

Стоимость лота составила $34 млн, однако с учётом дополнительных выплат покупателю придётся расстаться с $39,29 млн.

Картину «Мост в Тренктае» Ван Гог писал в один из самых продуктивных периодов своего творчества. Эту работу в 2022–2023 годах выставят в Институте искусств Детройта.

Ранее сообщалось, что картина «В этом случае» авторства американского художника-неоэкспрессиониста, создателя стиля граффити Жан-Мишеля Баския (1960-1988) была продана на аукционе Christie's за $93,1 млн.