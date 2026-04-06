В Венгрии обнаружили возможную неизвестную картину ван Гога

В Венгрии обнаружена картина, которая может оказаться ранее неизвестной работой Винсента ван Гога, сообщает Blikk со ссылкой на искусствоведа Жофию Вегвари. Полотно было выявлено среди произведений, переданных на экспертизу иностранным коллекционером.

Согласно предварительным данным, речь может идти о дополнительной версии работы «Танцевальный зал в Арле», созданной в 1888 году. Оригинал произведения в настоящее время хранится в музее Орсе в Париже. В случае подтверждения подлинности находки она может стать значимым событием для мировой художественной сферы.

До этого картину Винсента ван Гога «Стопки парижских романов и розы в стакане» продали на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за $62,7 млн (5 млрд рублей). Покупателем стала искусствовед Пэтти Вонг, а итоговая цена превысила предварительную оценку примерно на 35%.

Ранее в итальянской провинции Парма группа воров ограбила частный музей Фонда Маньяни-Рокка. Добычей преступников стали картины Ренуара, Сезанна и Матисса, стоимость которых оценивается в несколько миллионов евро. Воры сработали быстро и слаженно, ограбление заняло менее трех минут.