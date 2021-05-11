Картина родоначальника граффити была продана на аукционе за $93 млн

https://static.news.ru/photo/3bbdd830-b2c2-11eb-8146-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: artchive.ru

Картина «В этом случае» авторства американского художника-неоэкспрессиониста, создателя стиля граффити Жан-Мишеля Баския (1960-1988) была продана на аукционе Christie's за $93,1 млн. Об этом сообщает ТАСС.

Выигрышная ставка, сделанная по телефону, составила $81 млн, однако с учётом всех дополнительных выплат коллекционеру придётся расстаться с $93 млн 105 тысячами.

Последнее из цикла произведений с изображением черепов — ключевого мотива творчества Баския — было создано в 1983 год. По словам экспертов, череп для чернокожего художника являлся «метафорой прошлого и преходящим характером человеческой жизни», а также служил символом опасностей, которые подстерегают молодых афроамериканцев на улицах Нью-Йорка.

Ранее стало известно, что богатейший бизнесмен мира Джефф Безос, известный как основатель торговой онлайн-площадки Amazon и аэрокосмической компании Blue Origin, потратит примерно $500 млн на новую яхту. Она станет одной из самых больших в мире.