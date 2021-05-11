Картина родоначальника граффити была продана на аукционе за $93 млн

Картина «В этом случае» авторства американского художника-неоэкспрессиониста, создателя стиля граффити Жан-Мишеля Баския (1960-1988) была продана на аукционе Christie's за $93,1 млн. Об этом сообщает ТАСС.
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Последнее из цикла произведений с изображением черепов — ключевого мотива творчества Баския — было создано в 1983 год. По словам экспертов, череп для чернокожего художника являлся «метафорой прошлого и преходящим характером человеческой жизни», а также служил символом опасностей, которые подстерегают молодых афроамериканцев на улицах Нью-Йорка.
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