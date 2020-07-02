LEGO выпустит наборы для взрослых

https://static.news.ru/photo/1a3ea140-bc63-11ea-9a9e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Компания LEGO готовит к выпуску серию LEGO Art, из наборов которой можно будет собирать картины. В первую серию вошли изображения группы The Beatles, актрисы Мэрилин Монро и персонажами киновселенных Marvel и «Звёздные войны».

Картины составляются из 2D-элементов разного цвета. Их можно собирать несколькими способами, а также дополнять, сообщает VC.ru.

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С наборами идут таблички с подписью и тематический подкаст. В России они поступят в продажу с 1 августа.

Мы верим, что этот новый опыт даст возможность взрослым расслабиться, вместе тем осознанно погрузиться в процесс конструирования и в конечном итоге создать прекрасное произведение искусства, которое будет отражать их индивидуальность и идеально дополнит интерьер, — заявила старший директор по дизайну LEGO Group Луиза Элизабет Бонтофт.

Ранее стало известно, что LEGO готовит к выпуску набор конструктора, посвящённый рождественскому семейному фильму «Один дома». Представители бренда провели голосование, в рамках которого респондентам предлагали выбрать, какой тематический сет должен выйти в тираж, писал NEWS.ru.