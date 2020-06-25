LEGO выпустит набор «Один дома»

https://static.news.ru/photo/52680e2c-b6bd-11ea-a886-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

Компания LEGO готовит к выпуску набор конструктора, посвящённый рождественскому семейному фильму «Один дома».

Представители бренда провели голосование, в рамках которого респондентам предлагали выбрать, какой тематический сет должен выйти в тираж. Об этом сообщается в блоге LEGO Ideas. Каждый вариант, набравший более 10 тысяч голосов, отправился на рассмотрение специалистам компании, которые приняли финальное решение.

This Home Alone house LEGO set idea is absolutely perfect, I hope it gets made. https://t.co/eeCyMOkkkC pic.twitter.com/0lsUEIkZ1o — Max Scoville (@MaxScoville) February 12, 2019

Концепты, предложенные поклонниками, немного доработают и выпустят. Автор идеи получит 1% от продаж тиража.

Помимо набора «Один дома» в этот раз победил набор, посвящённый сериалу «Сайнфелд», и конструктор в виде печатной машинки.

Ранее компания LEGO показала, как выглядит автомобиль Dodge Charger Доминика Торетто из «Форсажа». Набор поступил в продажу 27 апреля.