Кино

LEGO выпустит набор «Один дома»

11:19, 25 июня 2020 54
Фото: Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

Компания LEGO готовит к выпуску набор конструктора, посвящённый рождественскому семейному фильму «Один дома».

Представители бренда провели голосование, в рамках которого респондентам предлагали выбрать, какой тематический сет должен выйти в тираж. Об этом сообщается в блоге LEGO Ideas. Каждый вариант, набравший более 10 тысяч голосов, отправился на рассмотрение специалистам компании, которые приняли финальное решение.

Концепты, предложенные поклонниками, немного доработают и выпустят. Автор идеи получит 1% от продаж тиража.

Помимо набора «Один дома» в этот раз победил набор, посвящённый сериалу «Сайнфелд», и конструктор в виде печатной машинки.

Ранее компания LEGO показала, как выглядит автомобиль Dodge Charger Доминика Торетто из «Форсажа». Набор поступил в продажу 27 апреля.

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