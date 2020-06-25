LEGO выпустит набор «Один дома»

https://static.news.ru/photo/52680e2c-b6bd-11ea-a886-fa163e074e61_660.jpgФото: Patrick Pleul/ZB/Global Look Press
Компания LEGO готовит к выпуску набор конструктора, посвящённый рождественскому семейному фильму «Один дома».
Представители бренда провели голосование, в рамках которого респондентам предлагали выбрать, какой тематический сет должен выйти в тираж. Об этом сообщается в блоге LEGO Ideas. Каждый вариант, набравший более 10 тысяч голосов, отправился на рассмотрение специалистам компании, которые приняли финальное решение.