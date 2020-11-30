Легенда советского цирка Дзерасса Туганова умерла в Москве

https://static.news.ru/photo/094f40ae-3352-11eb-9fef-fa163e074e61_660.jpg Дзерасса Туганова Фото: instagram.com/bitarov_vz/

Цирковая артистка Дзерасса Туганова умерла в возрасте 91 года в Москве. Наездница возглавляла собственную труппу джигитов «Иристон», которая принесла мировую славу советскому цирку.

О кончине прославленной циркачки написал в Instagram глава Северной Осетии Вячеслав Битаров. По его словам, поставленные Тугановой номера стали отечественной классикой цирка.

Последние годы жила в Москве, принимала самое активное участие в жизни московской осетинской общины, — написал Битаров, выразив соболезнования родным и близким артистки.

Дзерасса Туганова начала выступать в 1951 году в труппе своего отца — циркового артиста Михаила Туганова. Её мать была воздушной гимнасткой греческого происхождения.

В 1962 году наездница создала собственную труппу «Иристон». В 1960 году Тугановой присвоили звание заслуженной артистки Северо-Осетинской АССР, в 1964 году она стала народной артисткой Северо-Осетинской АССР, в 1969 году получила звание заслуженной артистки РСФСР. В 1980 году Туганова стала народной артисткой РСФСР. Она исполняла конные трюки Шуры Азаровой в фильме «Гусарская баллада».

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