Менеджер The Rolling Stones скончался, когда копал могилу для собаки

На 74-м году жизни умер тур-менеджер легендарной британской рок-группы The Rolling Stones Мик Бригден. Он копал могилу для своей умирающей собаки в своём загородном поместье Санта-Роза в Калифорнии, но в какой-то момент земля обрушилась и Бридгена завалило, сообщает TMZ.

Жена Бригдена отметила, что это был несчастный случай. Его смерть, как уточняется , была мгновенной.

Помимо The Rolling Stones, Бригден работал с музыкантами Джо Сатриани, Питером Фрэмптоном и Карлосом Сантаной.

Ранее сообщалось, что барабанщик британской рок-группы The Rolling Stones Чарли Уоттс умер на 81-м году жизни. Музыкант скончался в лондонской больнице в окружении своей семьи. Известно, что несколько месяцев назад Уоттс перенёс операцию и по этой причине не смог бы принять участие в осеннем турне группы по США.

The Rolling Stones считается одной из самых успешных групп за всю историю рок-музыки, 21 её композиция входила в первую десятку британских хит-парадов, а восемь песен поднимались на первое место. Последний состав был следующим: Мик Джаггер, Кит Ричардс, Чарли Уоттс и Ронни Вуд.