«Клипы» «ВКонтакте» отметили первый день рождения трёхкратным ростом

https://static.news.ru/photo/422fc506-c795-11eb-b31d-96000091f725_660.jpg Фото: vk/vk.com

Вкладка «Клипы» в социальной сети «ВКонтакте» отметила свой первый день рождения. Подведя итоги, стало известно, что «Клипы» уже отметились трёхкратным ростом — ежедневно короткие вертикальные ролики смотрят более 300 млн раз, рассказала пресс-служба «ВКонтакте».

Клипы появились ровно год назад. В честь дня рождения соцсеть подготовила тематический контент и праздничную иконку сервиса в мобильном приложении. В этот день «ВКонтакте» смогла привлечь внимание аудитории: пользователи установили новый рекорд активности — 350 млн просмотров за сутки.

Всего во вкладке профессиональные авторы и любители разместили 6 млн клипов. Чтобы посмотреть их все, пользователю понадобится 25 тысяч часов — то есть почти три года. Чаще всего клипы смотрят и снимают в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре и Екатеринбурге.

«Клипы» «ВКонтакте» сразу же привлекли внимание зрителей: ещё в день запуска короткие вертикальные ролики собрали 110 млн просмотров. За год количество ежедневных просмотров выросло в три раза. Такой результат — итог слаженной работы всей команды, — отметила СЕО соцсети Марина Краснова.

В топе популярных тем оказались животные, спорт, звёзды и лайфхаки. Также «ВКонтакте» смогла проследить у пользователей из разных городов схожесть музыкальных вкусов. В частности, самым популярным треком в «Клипах» за год стал «АУФ» от дуэта SQWOZ BAB & The First Station. На втором месте идёт «Ягода малинка» Хабиба, а третье и четвёртое забрали совместные треки Элджея и Моргенштерна.

Самым популярным автором клипов стал Антон Чалей. Его ролики собрали 864 млн просмотров. Также пользователей интересовали видео Анны Толстовой и Евгения Бугаева. Что касается видеоэффектов, самыми популярными стали: «Жесты на скорость», «Сердечки», «Солнечные лучи», «Режиссёр» и «Широкая походка».

Ранее администрация соцсети «ВКонтакте» сообщила о появлении двух новых видов сообщений в мобильном приложении — исчезающих и тихих. Они помогут держать переписку «в чистоте» и бережнее общаться с близкими.