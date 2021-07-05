Киселёв рассказал о «вживлении куска кишки» трансгендерам

Дмитрий Киселёв объяснил телезрителям, кто такие трансгендеры. Ведущий заявил, что им «вживляют кусок кишки туда, где её не было». Об этом он рассказал в эфире программы «Вести недели» на канале «Россия 1».

Трансгендер — человек, сделавший себе хирургическую операцию по смене пола. В данном случае был мужчиной. Чик — и начинается трансгендерный переход в женщину: гормоны, силикон, филеры, вживляют кусок кишки туда, где её не было, — сказал Киселёв.

Экскурс в анатомию ведущий сделал в связи с новостью о том, что муж Ксении Собчак, художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов решил пригласить на роль Раневской в спектакль «Вишнёвый сад» женщину, которая раньше была мужчиной.

Расчёт на то, что московской публике и гостям столицы захочется на трансгендера посмотреть. Вживую. Прямо выйдет на сцену трансгендер — и все ахнут... Вот оно, оказывается, как, — с иронией заметил ведущий.

Киселёв добавил в эфире, что Чехов «перевернётся в гробу» от подобного режиссёрского решения спектакля по его пьесе.

Ранее телеведущий рассказал об опасности «сгнить в локдауне» в случае отказа россиян от вакцинации. И осудил актёра Егора Бероева, устроившего акцию против обязательных прививок от коронавируса, заявив, что тому плевать на Россию.