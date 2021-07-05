«Чехов в гробу перевернётся»: Киселёв о трансгендере в театре Богомолова

Дмитрий Киселёв заявил, что писатель Антон Чехов «перевернётся в гробу» из-за приглашения Константином Богомоловым трансгендера на роль Раневской в спектакль по пьесе классика «Вишнёвый сад». Своё мнение о предстоящей премьере в Театре на Малой Бронной телеведущий озвучил в программе «Вести недели».

Московский режиссёр Константин Богомолов будет показывать со сцены государственного театра трансгендера. Бывший мужчина действительно похож на женщину. Диковинка, — сказал Киселёв.

Ведущий «Вестей недели» объяснил телезрителям, почему новость о приглашении трансгендера в государственный театр под руководством Богомолова так возмутила его.

Странной здесь выглядит роль государства, которое вынуждено финансировать демонстрацию живого трансгендера в государственном театре. Уверен, это противоречит государственной молодёжной политике, государственной политике в отношении семьи и вообще сути государственной политики в области культуры. <...> То есть государство оказывается у государственных театров в заложниках. Обязано лишь финансировать, но никаких рычагов воздействия ни на художественную составляющую, ни на смысловую не имеет, — посетовал ведущий.

Киселёв напомнил, что раньше для потехи публики «по рынку медведей на цепи водили». Появление на сцене трансгендера ведущий сравнил с новой формой экзотики, которой создатели спектакля хотят развлечь зрителей. Журналист отдельно прошёлся по личности Натальи Максимовой, которая раньше была мужчиной, а теперь, в новом сезоне, станет театральной примой.

Интересно, что трансгендер, которого готовят к выходу на сцену, по профессии даже не актёр. Мальчик из Казахстана перед тем, как стать девочкой, учился на переводчика. Потом Париж и работа с аксессуарами в модном доме. Сейчас мужчине было бы уже далеко за сорок. Но после хирургической операции — другая одежда, яркий маникюр и женское имя Наташа Максимова. <...> Пять лет была «фрейлиной» Ренаты Литвиновой, потом разонравилось. Побыв годик с небольшим на «рынке», Наташа взлетает на московскую театральную сцену, — охарактеризовал новую актрису Киселёв.

Телеведущий высказал мнение, что трансгендерам не место в российском театре. И своим приглашением муж Собчак «оскорбляет актёрскую профессию».

Со стороны руководства театром зазывать людей пялиться на трансгендера — это, по-моему, оскорбление актёрской профессии и оскорбление самого театра. То есть не надо быть актёром, чтобы играть на столичной сцене, достаточно потрясать трансгендерным телом. Разве для такого его сцена? А уж Антона Павловича Чехова «конопатить» тем, от чего классик в гробу перевернётся?.. Зачем вам Чехов? Вы же сами такие талантливые и удивительные, — заключил Киселёв.

О планах пригласить в «Вишнёвый сад» трансгендера Богомолов рассказал на пресс-конференции, посвящённой итогам театрального сезона. Эту новость сразу же сравнили с недавним приглашением во МХАТ им. Горького Ольги Бузовой в спектакль о молодом Сталине. Появление экс-ведущей «Дома-2» на театральной сцене многие восприняли в штыки. В частности, «дебют» певицы осудил режиссёр Никита Михалков.

Ранее Дмитрий Киселёв призвал москвичей делать прививки от коронавируса, чтобы не «сгнить в локдауне», и раскритиковал выступившего против обязательной вакцинации Егора Бероева. Ведущий обвинил актёра в нелюбви к России.