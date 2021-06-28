Дмитрий Киселёв объяснил, почему Бероеву «плевать» на Россию

Телеведущий канала «Россия 1» Дмитрий Киселёв в эфире «Вестей недели» раскритиковал актёра Егора Бероева, выступившего против обязательных прививок от COVID-19. Журналист посоветовал ему «лучше жевать, а не говорить», а также добавил, что артисту, как и антипрививочникам, «плевать на страну». Выпуск опубликован на YouTube.

Артист Егор Бероев отличился. Этот как раз тот случай, когда лучше жевать, чем говорить. Бероев решил сыграть роль антипрививочника, жертвы режима <...>. [Речь] получилась смешной в плохом смысле — когда актёр с пафосом играет трагедию, а смотреть неловко, — отметил Киселёв.

Он подчеркнул, что Бероеву «лучше продолжать играть написанные роли, слушаться умных режиссёров и не соваться на общественную сцену, подвергая себя большому риску».

Антипрививочники готовы отправлять людей на смерть, им плевать на страну, им плевать на мир. Как и самому Бероеву, — резюмировал Киселёв.

Бероев пришёл на церемонию награждения победителей всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ — Летопись победы» с нашитой на одежду жёлтой шестиконечной звездой. Таким образом он решил выступить против обязательной вакцинации от коронавируса.

Позже режиссёр Константин Богомолов заявил, что слова актёра Егора Бероева против обязательной вакцинации от коронавируса — дикость, неадекватность и помутнение. Богомолова в речи актёра возмутило сравнение вакцинации с трагедией холокоста. Журналист Антон Красовский также раскритиковал выступление Бероева против вакцинации.

Телеведущий Иван Ургант в своём шоу на Первом канале высмеял актёра Егора Бероева, сравнившего ограничительные меры на фоне COVID-19 с преследованием евреев во времена Второй мировой войны. Журналист процитировал новость о том, что на курорты Краснодарского края пустят только привитых от коронавируса, и тут же вспомнил библейский исход евреев из Египта. Выпуск доступен на YouTube.