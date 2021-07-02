«Сгниём в локдауне»: Киселёв призвал москвичей вакцинироваться

Российский телеведущий «России 1» Дмитрий Киселёв в своём Telegram-канале призвал москвичей вакцинироваться от COVID-19. Журналист добавил, что в ином случае можно «сгнить в локдауне».

Москвичи, привьёмся! Иначе сгниём в локдауне... Это же не наш выбор. Или наш? — написал Киселёв.

Заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что в столице мощности резервных госпиталей не хватает для лечения всех пациентов с коронавирусом. Для того чтобы успевать за темпами распространения заболевания, ряд больниц приходится перепрофилировать для помощи заражённым.

Она отметила, что на текущий день в столице наблюдается «взрывной» рост заболеваемости. Чиновница выразила надежду, что дополнительные клиники подключатся к лечению людей с COVID-19 в максимально короткий срок.

Ранее власти Москвы рассказали, что основной причиной новой вспышки заболеваемости коронавирусом в городе является новый штамм инфекции — «дельта». Тем не менее заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова уточнила, что столица справляется с пандемией с минимальными ограничениями.